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Новости Hardware Алексей Сычёв
Mercedes-Benz сократит 15% персонала в Китае
Пока что в сфере торговли и финансов.

На уходящей неделе, как отмечает CarNewsChina, немецкому автопроизводителю Mercedes-Benz пришлось подтвердить информацию о намерениях сократить численность персонала в Китае на 15%. Увольнения коснутся главным образом специалистов по продажам и финансированию. На фоне острой конкуренции на китайском автомобильном рынке продукция марки пользуется всё меньшим спросом, а фирменные программы финансирования покупок не могут соперничать с предложениями китайских автопроизводителей, за которыми нередко стоят финансируемые государством банки.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Электромобили Mercedes-Benz в Китае продаются весьма посредственно. Например, в январе компания продала на местном рынке только 153 электрических седана EQE, что на 78,5% меньше прошлогоднего результата. Одноимённых кроссоверов было продано 179 штук, что на 87,6% меньше результатов аналогичного периода прошлого года. Правда, в этом году на январь выпали традиционные новогодние каникулы, поэтому спад продаж оказался более заметным, но кратное снижение объёмов реализации всё равно обусловлено преимущественно снижением спроса как таковым.

#китай #mercedes-benz #сокращения штата сотрудников
Источник: carnewschina.com
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