Это позволит развивать сферу разработки полупроводниковых компонентов.

Малайзия уже является де-факто шестым по величине экспортёром полупроводниковой продукции, хотя подавляющая её часть на территории страны лишь тестируется и упаковывается. Желая расширить специализацию местных предприятий, власти страны уже давно пытаются развивать бизнес по разработке чипов. Как отмечает Bloomberg, на следующей неделе британский холдинг Arm подпишет соглашение с властями Малайзии об открытии своего представительства в этой стране.

Источник изображения: Arm

В переговорах с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом (Anwar Ibrahim) на эту тему в пятницу приняли участие не только генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas), но и основатель японской корпорации SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son), поскольку последняя является крупнейшим акционером Arm. В прошлом году власти Малайзии объявили о намерениях вложить в развитие национальной полупроводниковой отрасли $5,6 млрд, а также удвоить экспорт полупроводниковой продукции к 2030 году до $269 млрд.