Не путать с шаурмой.

Политическая активность Илона Маска (Elon Musk) способствует появлению у него недоброжелателей среди обычных граждан США, и они нередко стараются выместить свою агрессию на объектах компаний, ему принадлежащих. Самой близкой и доступной с этой точки зрения является Tesla, владение акциями которой и определяет значительную часть благосостояния миллиардера. Протестующие не только высказывают претензии владельцам электромобилей Tesla, не задумываясь о самой вероятности их аполитичности, но и громят представительства компании в различных городах США. Как отмечает Electrek, один из инцидентов недавно произошёл в Нью-Йорке.

Источник изображения: Electrek, Oliya ScooterCaster

Расположенный в Манхэттене шоурум Tesla собрал вокруг себя около 300 протестующих, некоторые из них проникли внутрь, разбив окна и стеклянные двери. Прибывшая на место полиция была вынуждена закрыть торговую точку и арестовать девятерых подозреваемых, наиболее активно проявивших себя в ходе беспорядков. Как отмечается, схожие акции протеста будут проводиться в других городах США в ближайшие недели. Как это повлияет на карьеру Илона Маска в качестве главы Tesla и бизнес компании в целом, остаётся только догадываться. В теории, совет директоров просто может отстранить от руководства Tesla «токсичного» миллиардера с политическими амбициями, если это начнёт вредить бизнесу.