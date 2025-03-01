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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сроки ожидания новейших Tesla Model Y в Китае не превышают двух недель
По идее, это говорит об отсутствии ажиотажного спроса.

В Китае компания Tesla производит примерно половину своих электромобилей, и немалую часть из них там же и продаёт, поэтому рестайлинговый вариант Model Y не только проектировался с учётом запросов местной публики, но и в первую очередь был поставлен на конвейер автосборочного предприятия в Шанхае. На этой неделе поставки обновлённых машин китайской сборки начались, и как сообщает Electrek, сроки ожидания новых заказов на уровне двух недель подразумевают отсутствие на них ажиотажного спроса в Китае.

Источник изображения: Tesla

Важно, что уже принимаются заказы на базовую заднеприводную модификацию Tesla Model Y, которая не относится к серии Launch Edition и является самой доступной в модельном ряду. Сроки ожидания варьируются от двух до четырёх недель. Желающие получить полноприводный вариант с увеличенным с 593 до 719 км запасом хода вынуждены будут ждать машину на протяжении от 6 до 10 недель. По всей видимости, старшая модификация пользуется более высоким спросом, чем базовая, поэтому её придётся ожидать дольше. Разница в цене между двумя версиями достигает $5500, базовую можно купить за $36 200.

#китай #tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla model y
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