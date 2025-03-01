Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Количество заказов на спорткар Xiaomi SU7 Ultra превысило 15 000 штук
Поставки машин клиентам начнутся завтра.

Накануне старта поставок электрического 1548-сильного спорткара Xiaomi SU7 Ultra глава и основатель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) выразил уверенность, что вероятность поставок 10 000 машин этой модели по итогам текущего года достигает 90%. Как поясняет CnEVPost, фактически первые машины из числа произведённых ранее отправятся к своим владельцам 2 марта в 10 утра по пекинскому времени. К полудню минувшей пятницы компания сообщила о более чем 15 000 полученных заказов на SU7 Ultra.

Источник изображения: Xiaomi

Попутно молодой для данного статуса китайский автопроизводитель заявил, что по итогам февраля Xiaomi отгрузила клиентам более 20 000 обычных электромобилей SU7, подобный уровень поддерживается уже на протяжении пяти месяцев подряд. Это позволяет говорить о достижении объёмами поставок SU7 совокупного количества более 180 000 штук, если вести отчёт с марта прошлого года. Как известно, в прошлом году компания отгрузила более 135 000 машин, а в этом году намеревается выпустить 300 электромобилей. Правда, помимо SU7 и SU7 Ultra, в это количество должны войти и кроссоверы YU7, продажи которых начнутся летом. К концу прошлого года Xiaomi располагала 248 000 подтверждённых заказов на поставку SU7, клиентам до сих пор приходится ожидать в очереди до семи месяцев, чтобы получить машину.

#xiaomi #китайские электромобили #xiaomi su7 #xiaomi su7 ultra
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
21
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
9
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
55
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
52
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
8
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
5

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
11:43
Этим дерьмом и до ухода мало кто пользовался.
Горелкин: Meta* будет сложно вернуться на российский рынок
FelsheR12345
11:42
Едь по паркам и дворам, зачем как украинец себе вредить?
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
Waramagedon
11:37
Можно, но можно и самому пропылесосить нормальным пылесосом, руки не отвалятся.
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
Waramagedon
11:35
Чуханы как ты привыкли к своему бомжатнику. Живи в говне, тебе это привычней. Уборщицей тебе твоя мама будет
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
редкий_гость
11:32
Это Моргенштерн после выписки из рехаба????
4A Games Ukraine объявила о смене бренда на Reburn и о разработке новой игры La Quimera
Don Karleone
11:25
Самое главное они не написали -цена?
Sigma представила новую полнокадровую беззеркальную камеру Sigma BF
PanzerK
11:22
Любит наш народ...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
[IRanPast]
11:07
У тебя с головой порядок? Это официальная инфа которая перепроверяется
Radeon RX 9070 и RX 9070 XT представлены в Китае по ценам от 620 до 690 долларов
si-cat
11:06
Ехать по/вдоль трассы, забитой пердящими карами (особенно если они ещё и в пробке :) - офигенно полезно. Оздоровляйся ! 🤣🤣🤣
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
ubnt2020
11:02
Эта поистине самая народная видюха была в начале нулевых, притча во языцах. Стоила 3 копейки и тянула буквально все, главное 128 бит, а 64 битную стараться избегать, разницы в ценах практически небыло...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем