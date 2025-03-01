Поставки машин клиентам начнутся завтра.

Накануне старта поставок электрического 1548-сильного спорткара Xiaomi SU7 Ultra глава и основатель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) выразил уверенность, что вероятность поставок 10 000 машин этой модели по итогам текущего года достигает 90%. Как поясняет CnEVPost, фактически первые машины из числа произведённых ранее отправятся к своим владельцам 2 марта в 10 утра по пекинскому времени. К полудню минувшей пятницы компания сообщила о более чем 15 000 полученных заказов на SU7 Ultra.

Источник изображения: Xiaomi

Попутно молодой для данного статуса китайский автопроизводитель заявил, что по итогам февраля Xiaomi отгрузила клиентам более 20 000 обычных электромобилей SU7, подобный уровень поддерживается уже на протяжении пяти месяцев подряд. Это позволяет говорить о достижении объёмами поставок SU7 совокупного количества более 180 000 штук, если вести отчёт с марта прошлого года. Как известно, в прошлом году компания отгрузила более 135 000 машин, а в этом году намеревается выпустить 300 электромобилей. Правда, помимо SU7 и SU7 Ultra, в это количество должны войти и кроссоверы YU7, продажи которых начнутся летом. К концу прошлого года Xiaomi располагала 248 000 подтверждённых заказов на поставку SU7, клиентам до сих пор приходится ожидать в очереди до семи месяцев, чтобы получить машину.