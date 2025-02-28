Компания Blackview, известная своими передовыми разработками в области интеллектуальных устройств, собирается представить свои последние предложения на выставке MWC 2025. Она продемонстрирует, как передовой искусственный интеллект и связь следующего поколения преобразуют мобильный опыт пользователей. Предъявив портфель устройств на основе искусственного интеллекта, Blackview изменит рынок коммуникаций и производительности за счёт непревзойдённой интеграции 5G, передового ИИ и технологий спутниковой связи.
Doke AI: будущее более умных и персонализированных устройств
Главным событием на MWC 2025 станет презентация Doke AI. Разработка Blackview тесно интегрирует передовые модели искусственного интеллекта, такие как DeepSeek-R1 с возможностью рассуждения, OpenAI GPT-4o mini и Gemini AI 2.0 Flash. Doke AI даст устройствам от Blackview способность предлагать интуитивную помощь без рук и улучшать творческие рабочие процессы с применением передовых функций. В их число вошли распознавание голоса, генерация текста в изображение и создание динамического видео.
Сочетая голосовое взаимодействие и распознавание голосового отпечатка, Doke AI гарантирует, что только авторизованные пользователи смогут активировать устройства. Это обеспечит как конфиденциальность, так и удобство. С введением полноэкранного интеллектуального помощника Doke AI предложит бесперебойную многозадачную работу в приложениях, повышая скорость и упрощая решение сложных вопросов. Помимо выполнения повседневных задач, Doke AI трансформирует взаимодействие с пользователем, предлагая персонализированный опыт и интеллектуальную автоматизацию. Это необходимо для улучшения работы, обучения и творческих процессов.
Задействуя ведущие модели ИИ, Doke AI представляет четыре самостоятельно разработанных приложения для обработки текста, голоса, изображений и видео. Они принесут профессиональные услуги по редактированию изображений, созданию видео, сочинению музыки и интеллектуальным вопросам и ответам. Приложение Doke AI Smart Chat позволит наслаждаться живыми, многофункциональными голосовыми взаимодействиями и такими функциями, как онлайн-поиск ИИ, преобразование текста в изображения, текста в музыку и анализ документов. Всё это делает общение более интересным и эффективным. Творческим профессионалам приложение Doke AI Image даёт расширенные функции редактирования изображений, такие как генерация изображения в изображение, интеллектуальная ретушь фотографий и замена заднего плана. Приложение Doke AI Video представляет функции преобразования текста в видео и изображения в видео, создавая естественные и динамичные видеоролики с интересными эффектами на основе ИИ. Приложение Doke AI Music позволяет пользователям генерировать тексты песен и подбирать мелодии, превращая создание музыки в простое и интересное занятие. Работаете ли вы, учитесь или занимаетесь творчеством, Doke AI создаёт интеллектуальный, персонализированный опыт, который адаптируется к уникальным потребностям пользователей.
Трансформация коммуникаций с помощью спутникового подключения и защищённых инноваций
В первых рядах инноваций Blackview находится APEX 2 Satellite. Это защищённый смартфон, который представляет собой следующий шаг на пути развития спутниковой связи. Как первое устройство с голосовой спутниковой связью NTN и функцией Push-to-Talk (PTT), разработанное в сотрудничестве со Skylo, Mlink и FZ-IoT, APEX 2 Satellite приносит бесперебойное подключение и быстрый ответ в самых отдалённых районах или местах без покрытия сети. Независимо от того, находитесь ли вы в поле или на воде, это устройство поддерживает спутниковые сообщения, СМС, голосовые вызовы и защищённую связь в стиле рации. Это делает его незаменимым инструментом для удалённых команд и искателей приключений.
Ещё Blackview представляет серию APEX 1 с функцией рации в реальном времени и ночным видением. Это обеспечивает профессионалам и искателям приключений доступ к надёжной, бесперебойной связи, когда SIM-карта или сотовая сеть не требуются. APEX 1 Walkie Talkie может похвастаться лучшим в отрасли диапазоном действия рации в 22 км, а также аккумулятором ёмкостью 20000 мАч и несколькими высококачественными камерами для получения чёткого изображения при любом освещении.
Защищённые планшеты и смартфоны нового уровня для работы и отдыха
Blackview также представляет Active 12 Pro, первый в мире защищённый планшет 5G AI со встроенным DLP-проектором. Разработанный для тех, кто ищет высокую производительность и гибкость, планшет обеспечивает исключительную продолжительность работы благодаря аккумулятору ёмкостью 20000 мАч. Ещё у него есть 1 ТБ хранилища и камера 108 Мп для съёмки чётких изображений.
Расширяя свою линейку устройств MEGA, Blackview представляет MEGA 8 и MEGA 12. Оба обладают большими экранами и работают с Doke AI и PC Mode 2.0. Эти планшеты являются полноценными настольными компьютерами в портативном виде. Они позволяют пользователям работать на ходу с обеспечением плавной многозадачности.
Среди смартфонов Blackview покажет SHARK 9. Это устройство на базе 5G AI, обладающее камерой Samsung 50 Мп с повышенной светочувствительностью для получения фотографий профессионального качества. Складной премиальный аппарат HERO 10 поднимает дизайн смартфонов на новый уровень благодаря камере с разрешением 108 Мп и интеллектуальному экрану. Он даёт пользователям творческие возможности и высочайшую гибкость.
Расширение портфолио офисных решений
На выставке MWC 2025 Blackview демонстрирует AceBook 12. Это революционный 16-дюймовый сверхлёгкий и сверхтонкий ноутбук с первой в мире мультимедийной сенсорной панелью для улучшения как развлечений, так и серьёзной работы. Основанный на процессоре Intel 12-го поколения i5 с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, AceBook 12 приносит оптимальное сочетание производительности и портативности для профессионального окружения. Наряду с этим Blackview продемонстрирует высокопроизводительные мини-ПК, ещё больше расширяя число своих продуктов в сфере эффективных компактных вычислительных решений.
Премиум-аудио и прочные носимые устройства
Помимо смартфонов и планшетов, Blackview расширяет свою интеллектуальную экосистему с помощью премиальных аудиорешений и носимых устройств. Наушники AirBuds 30 обеспечивают перевод в реальном времени с использованием искусственного интеллекта, устраняя преграды в общении по всему миру. Наушники AirBuds 200 обладают сверхбольшими овальными динамическими драйверами, способными выдавать захватывающий звук. Смарт-часы W70 созданы для работы в экстремальных условиях, обладают прочностью военного класса и водонепроницаемостью на глубине до 10 метров.
Blackview покажет свои устройства на базе искусственного интеллекта и передовые технологии спутниковой связи на выставке MWC 2025 в Барселоне с 3 по 6 марта. Посетители станут свидетелями появления следующего поколения прочных смартфонов, планшетов и носимых устройств, способных раздвигать границы возможностей подключения и производительности. Компания рада воспользоваться случаем пообщаться с лидерами отрасли, исследуя будущее мобильного искусственного интеллекта и связи.