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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом квартале NVIDIA рассчитывает на последовательный рост игровой выручки
Он будет значительным, поскольку дефицит чипов удастся победить.

Из материалов вчерашней квартальной отчётной конференции стало известно, что NVIDIA по итогам четвёртого квартала снизила игровую выручку на 11% в годовом сравнении, и на 22% в последовательном, до $2,5 млрд. Представители компании объяснили подобную динамику дефицитом игровых графических процессоров семейств Ada Lovelace и Blackwell. В предыдущих кварталах прошедшего года данный фактор компанию не угнетал, и по итогам года в целом игровая выручка NVIDIA выросла на 9% до $11,35 млрд. Определённый вклад в игровую выручку сделали и компоненты для консолей Nintendo Switch, но на излёте жизненного цикла последняя пользовалась снижающимся спросом.

Источник изображения: NVIDIA

В текущем квартале, как стало известно вчера, NVIDIA рассчитывает выручить в целом $43 млрд. При этом компания надеется последовательно нарастить выручку как в сегменте центров обработки данных, так и в игровом сегменте. В последнем случае рост будет довольно заметным, поскольку руководство компании убеждено, что дефицит игровых чипов удастся победить.

#nvidia #видеокарты #аналитика #финансы #geforce rtx
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