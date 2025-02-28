Он будет значительным, поскольку дефицит чипов удастся победить.

Из материалов вчерашней квартальной отчётной конференции стало известно, что NVIDIA по итогам четвёртого квартала снизила игровую выручку на 11% в годовом сравнении, и на 22% в последовательном, до $2,5 млрд. Представители компании объяснили подобную динамику дефицитом игровых графических процессоров семейств Ada Lovelace и Blackwell. В предыдущих кварталах прошедшего года данный фактор компанию не угнетал, и по итогам года в целом игровая выручка NVIDIA выросла на 9% до $11,35 млрд. Определённый вклад в игровую выручку сделали и компоненты для консолей Nintendo Switch, но на излёте жизненного цикла последняя пользовалась снижающимся спросом.

Источник изображения: NVIDIA

В текущем квартале, как стало известно вчера, NVIDIA рассчитывает выручить в целом $43 млрд. При этом компания надеется последовательно нарастить выручку как в сегменте центров обработки данных, так и в игровом сегменте. В последнем случае рост будет довольно заметным, поскольку руководство компании убеждено, что дефицит игровых чипов удастся победить.