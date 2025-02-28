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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В марте глава NVIDIA пообещал рассказать об ускорителях Rubin и их преемниках
Не путать с телеприёмниками «Рубин».

На вчерашней квартальной отчётной конференции глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) коснулся своего предстоящего выступления на открытии отраслевой конференции GTC 2025, начинающей работу во второй половине марта. Он пообещал, что представители компании на этом мероприятии расскажут об ускорителях Blackwell Ultra и Rubin, которые последовательно заменят собой нынешние Blackwell.

Источник изображения: NVIDIA

Более того, Дженсен Хуан призвал зрителей принять участие в GTC 2025, поскольку пообещал рассказать о том, что последует за ускорителями Rubin. Все эти новинки он назвал «очень волнующими продуктами», обеспечивающими «заметный переход уровнем выше».

Коснулся глава NVIDIA и темы с заминкой при запуске в производство Blackwell. Он признался, что она стоила компании примерно двух месяцев промедления, но теперь все проблемы устранены и производство ускорителей этого поколения вышло на плановую мощность.

#nvidia #blackwell #дженсен хуан #rubin #blackwell ultra #gtc 2025
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