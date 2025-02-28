Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Сингапуре арестовали троих подозреваемых в контрабанде ускорителей NVIDIA в Китай
Они использовали для этого подставную фирму.

Ситуация с регистрацией поставок ускорителей вычислений NVIDIA через Сингапур настолько взволновала компетентные органы США, что компании пришлось в тексте годового отчёта делать пояснения, касающиеся структуры поставок продукции. Это крохотное азиатское государство в реальности получает не более 2% ускорителей NVIDIA, но 18% выручки компании проходят именно через его юрисдикцию. Агентство Bloomberg сегодня сообщило, что в Сингапуре полиция задержала троих подозреваемых в поставках ускорителей NVIDIA в Китай в обход санкций США по подложным документам.

Источник изображения: NVIDIA

Были задержаны два гражданина Сингапура в возрасте 41 и 49 лет соответственно, а также один гражданин КНР в возрасте 51 года. Им теперь светит до 20 лет тюремного заключения, если следствию удастся доказать их виновность. Точные обвинения не разглашаются, но известно, что подозреваемые пытались организовать поставки серверного оборудования с ускорителями NVIDIA в Китай через подставную компанию с сингапурской регистрацией. Юридическое лицо, фигурирующее в расследовании, носило провокационное имя «Luxuriate Your Life Pte». Как отмечается, полиция Сингапура в общей сложности ведёт расследование в отношении 22 физических лиц и компаний, подозреваемых в подлоге с целью контрабанды в Китай.

#nvidia #китай #расследование #контрабанда #сингапур
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
8
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
94
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
34
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
66
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
18
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
25
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
3

Сейчас обсуждают

sidreshot
07:07
Будем. И толку совершенно никакого. Что она могла запустить, чего не могла MX440? Абсолютно на практике одинаковы. Все абсолютно игры шли плюс минус одинаково. Никто под 5200 в играх не подстраивался....
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
sidreshot
07:01
Стандартная сборка у большинства в 2002 году - это celeron 800 или 1000. Пентиум 3 для 2000-2001 годов наше все. Селероны все гнали до 1200-1300Mhz и сидели на них до 2005 годов. Потому что выкладыват...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
Дмитрий Лобов
06:59
Тётушка Си только о народе и думает, аж свет в окошке до поздна не тушится.
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
Дмитрий Лобов
06:58
Берите. Удачи)
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
Дмитрий Лобов
06:57
Ну надо же, когда вы не дождавшись карт несёте пургу об какой-то "суперпроизводительности", вас это не смущает)
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
такой т0
06:49
хороший ростовщик это дохлый ростовщик и не важно иностранный или отечественный
Amazon представила свой первый квантовый процессор под названием Ocelot
Windmark_
06:30
Сиди дома , ещё титю у мамы попроси или у папы и будет тебе счастье
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
Windmark_
06:29
У нас в Сибири это где ?)
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
margent
06:28
Дык, по качество лучей в HL2 на gtx 1070 тоже не слова... странно это все.
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
kilobait3
06:23
Если взлетит, как и авиазавод. Ставлю на то, что правительство проипет проект или продаст западу, что более чем 1000%.
19FortyFive: ПАК ДА заменит Ту-95 в ВКС России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем