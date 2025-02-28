Они использовали для этого подставную фирму.

Ситуация с регистрацией поставок ускорителей вычислений NVIDIA через Сингапур настолько взволновала компетентные органы США, что компании пришлось в тексте годового отчёта делать пояснения, касающиеся структуры поставок продукции. Это крохотное азиатское государство в реальности получает не более 2% ускорителей NVIDIA, но 18% выручки компании проходят именно через его юрисдикцию. Агентство Bloomberg сегодня сообщило, что в Сингапуре полиция задержала троих подозреваемых в поставках ускорителей NVIDIA в Китай в обход санкций США по подложным документам.

Источник изображения: NVIDIA

Были задержаны два гражданина Сингапура в возрасте 41 и 49 лет соответственно, а также один гражданин КНР в возрасте 51 года. Им теперь светит до 20 лет тюремного заключения, если следствию удастся доказать их виновность. Точные обвинения не разглашаются, но известно, что подозреваемые пытались организовать поставки серверного оборудования с ускорителями NVIDIA в Китай через подставную компанию с сингапурской регистрацией. Юридическое лицо, фигурирующее в расследовании, носило провокационное имя «Luxuriate Your Life Pte». Как отмечается, полиция Сингапура в общей сложности ведёт расследование в отношении 22 физических лиц и компаний, подозреваемых в подлоге с целью контрабанды в Китай.