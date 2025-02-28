Спорткар оказался на треть дешевле обещанного.

С момента выхода на рынок первого электромобиля марки руководство Xiaomi то и дело пытается доказать окружающим, что данное стратегическое решение было верным и подкрепляется адекватным спросом. В целях пропаганды чаще всего используется статистика о количестве выпущенных электромобилей марки за определённый срок и объёме заказов на старте продаж. Поскольку вчера состоялась очередная фаза дебюта спорткара SU7 Ultra, который за счёт 1548-сильной установки разгоняется до 100 км/ч менее чем за две секунды, руководство Xiaomi предсказуемо похвалилось статистикой. Как отмечает CnEVPost, вся программа годового выпуска в количестве 10 000 машин разошлась по предварительным заказам за два часа.

Источник изображения: Xiaomi

Само собой, не все из предварительных заявок будут конвертированы в реальные покупки, но на стороне SU7 Ultra играет более привлекательная цена по сравнению с объявленной изначально. До сих пор считалось, что спорткар будет предлагаться по цене от $112 000, но цена оказалась ниже примерно на треть — $72 730. Для заказа SU7 Ultra необходимо внести депозит в размере $2743, который можно забрать в случае отказа в течение семи дней. Тем, кто настроен наиболее решительно, Xiaomi предлагает заплатить более $5000 за гарантированную приоритетную поставку машины. Рубеж в 6900 заказов новинка преодолела через 16 минут после начала приёма заявок. Первые товарные машины поступят к клиентам в следующем месяце.

Попутно руководство Xiaomi сообщило, что в текущем году собирается выпустить и реализовать 300 000 электромобилей, в прошлом году было поставлено более 135 000 экземпляров SU7. Эта модель за девять месяцев своего присутствия на рынке получила 248 000 подтверждённых заказов. Покупателям при заказе машины сейчас приходится в среднем ждать её по семь месяцев. Для конкурентного китайского рынка это не совсем типичная ситуация, говорящая о высоком спросе на продукцию Xiaomi в этом сегменте.