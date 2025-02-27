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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Количество крупнейших клиентов NVIDIA выросло до трёх
А два года назад никто из них не формировал более 10% выручки компании.

Компания NVIDIA успела сразу же опубликовать годовой отчёт по форме 10-K, в котором описываются дополнительные нюансы структуры её выручки за фискальный год, который завершился 26 января текущего года. В этом документе отмечается, что в прошлом году у NVIDIA насчитывалось сразу три клиента, доля в общей выручке которых превышала 10%.

Источник изображения: NVIDIA

Имена этих клиентов компании традиционно не раскрывают, обозначая их последовательными литерами английского алфавита. В прошлом году реализация продукции клиенту A принесла NVIDIA сразу 12% выручки, ещё два клиента формировали по 11% выручки каждый. Все они относятся к сегменту вычислительных и сетевых решений, и наверняка являются крупными облачными провайдерами со штаб-квартирами в США.

Источник изображения: NVIDIA

Фактически, компания более чем на треть своей выручки зависит от трёх клиентов. Подобная степень концентрации выручки не является критичной, но формирует определённые риски для NVIDIA. К слову, в прошлом году клиент B формировал сразу 13% выручки компании, зато два других до 10-процентного барьера дотянуть не смогли. В 2023 году у NVIDIA вообще не было ни одного клиента с долей в структуре выручки более 10%.

#nvidia #аналитика #финансы
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