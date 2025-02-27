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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Почти половину всей выручки NVIDIA в прошлом году обеспечили США
И только 13% пришлись на Китай.

Компанию NVIDIA принято считать главным бенефициаром бума ИИ, но с точки зрения проводимых сейчас Дональдом Трампом (Donald Trump) реформ концентрация её выручки в США наблюдалась ещё до его прихода к власти в январе этого года. С 2022 года доля международной выручки, получаемой NVIDIA за пределами США, снижалась высокими темпами. В 2023 году она опустилась с 69 до 56%, а по итогам прошлого года снизилась дополнительно до 53%. Другими словами, в прошлом году 47% выручки NVIDIA были получены на территории США. При этом сумма данной выручки выросла за год более чем вдвое до $61,3 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

Это закономерно, поскольку вычислительные мощности по работе с искусственным интеллектом сконцентрированы в США. Пресловутый прогресс Сингапура, через который проводилось 18% прошлогодней выручки NVIDIA, компания объясняет особенностью бухгалтерского учёта. По словам представителей компании, реально в Сингапуре оседает не более 2% продукции NVIDIA в стоимостном выражении.

Источник изображения: NVIDIA

Не так уж плохо на фоне санкций чувствует себя Китай. Во-первых, регион всё ещё приносит NVIDIA около 13% всей выручки, занимая четвёртое место среди важнейших рынков сбыта. Фактически, за год Китаю даже удалось вырасти с прежних 12 %. Во-вторых, сумма выручки на китайском рынке за год увеличилась на 66 %, что для условий постоянно усугубляющихся санкций весьма неплохо, хотя и отстаёт по темпам от других географических направлений.

#nvidia #сша #аналитика #китай #финансы
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