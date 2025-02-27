Из-за дефицита графических процессоров, как отметили в компании.

Недавний квартальный отчёт NVIDIA показал, что компания 91% всей выручки получает в сегменте центров обработки данных, но на отчётном мероприятии руководство постаралось не забыть об игровом сегменте, который исторически лежал в основе её бизнеса. Итоги конкретного периода оказались не очень утешительными, поскольку квартальная игровая выручка NVIDIA сократилась на 22% в последовательном сравнении до $2,5 млрд, а в годовом она упала на 11%. По словам представителей компании, в большей степени в этом виноват дефицит графических процессоров: как поколения Blackwell, так и предыдущего Ada Lovelace.

Источник изображения: NVIDIA

Зато по итогам всего прошлого фискального года в целом NVIDIA смогла увеличить игровую выручку на 9% до $11,35 млрд, как раз за счёт популярности видеокарт семейства GeForce RTX 40. Кстати, в отчётности компании есть и другая градация выручки. В целом от реализации графических решений всех типов она получила по итогам прошлого года $14,3 млрд, что на 6% больше итогов предыдущего. В четвёртом квартале выручка NVIDIA в сегменте графики также снижалась, на 19% последовательно и на 22% год к году, до $3,3 млрд.