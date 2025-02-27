«Ужнемаскли» по буквам не подходит.

Электромобили Tesla в США иногда используются в качестве патрульных транспортных средств местной полицией, но чаще всего ради эксперимента, направленного на оценку их эффективности в таких условиях эксплуатации. Как отмечает Electrek, руководство полицейского департамента Лас-Вегаса недавно поделилось новостью о получении в дар от анонимного спонсора десяти электрических пикапов Tesla Cybertruck, которые будут серьёзно переоборудованы с учётом специфики эксплуатации силовыми ведомствами на территории и в окрестностях Лас-Вегаса.

Источник изображения: LVMPD

Вариант пикапа для отряда спецназа SWAT, например, будет весьма серьёзно подготовлен к преодолению бездорожья. По всей видимости, предусмотрено и лёгкое бронирование — по крайней мере, в районе дверей. Илон Маск (Elon Musk) изначально обещал сделать корпус Cybertruck пуленепробиваемым, как и стёкла боковых дверей, но в серийном варианте это не было реализовано. По крайней мере, выстрелы из современного автоматического оружия наносили пикапу вполне ощутимый урон, не позволяя говорить о наличии адекватной защиты.

Источник изображения: LVMPD

Часть машин, переданных полиции Лас-Вегаса, будет оборудована под патрульные. Это не первый случай подобного применения Tesla Cybertruck в США, но именно парк электрических пикапов в Лас-Вегасе окажется самым многочисленным. Можно предположить, что таинственным благодетелем оказался сам Илон Маск, поскольку косвенные данные указывают на достаточно скромный спрос на Cybertruck, а подобный способ привлечения внимания к модели позволяет сформировать дополнительные каналы сбыта.