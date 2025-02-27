Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA убеждён, что будущие ИИ-модели увеличат спрос на вычислительные мощности в миллионы раз
Финансовый директор склоняется к более консервативному 100-кратному увеличению.

Одним из тезисов, который смущал инвесторов в преддверии публикации квартального отчёта NVIDIA, была уверенность некоторых участников фондового рынка в способности «эффекта DeepSeek» снизить спрос на ускорители вычислений. Напомним, данный китайский стартап в этом году доказал, что создавать конкурентные ИИ-модели можно без доступа к серьёзным вычислительным ресурсам и космических финансовых затрат.

Источник изображения: NVIDIA

Глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) попытался разуверить скептиков, заявив, что многоэтапное обучение языковых моделей методом дистилляции и более активное использование рассуждений в действительности повышают потребность разработчиков в вычислительных ресурсах. Ускорители Blackwell для работы с новыми ИИ-моделями подходят наилучшим образом, только в прошлом квартале их было продано на общую сумму $11 млрд. При этом квартальная выручка NVIDIA в сегменте центров обработки данных достигла $35,6 млрд, увеличившись на 16% последовательно и 93% год к году.

Будущие ИИ-алгоритмы, по мнению основателя NVIDIA, увеличат потребность в вычислительных ресурсах в миллионы раз. В текущем квартале, по мнению руководства компании, она выручит $43 млрд, что соответствует приросту выручки на 65% в годовом сравнении. Инвесторов данный прогноз не особо порадовал в том смысле, что год назад выручка NVIDIA выросла более чем в три с половиной раза. Акции NVIDIA после закрытия торговой сессии в США упали в цене на полтора процента. Финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) добавила, что языковые модели с функцией рассуждения потребуют в 100 раз больше вычислительных ресурсов, хотя её непосредственный руководитель традиционно не стал мелочиться в прогнозах, упомянув превосходство в миллионы раз.

#nvidia #аналитика #финансы #ии #дженсен хуан
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх
13
Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch
8
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
58
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
20
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
+

Сейчас обсуждают

Александр
09:26
В 10-11 можно включить выбор загрузки по F8. Хотя я бы даже сказал, что нужно включать. Введите в окне командной строки следующую команду: bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy. Но, само собой,...
Nvidia планирует решить проблему чёрного экрана для своих видеокарт в новой версии драйвера
ЮРА ОНИЩЕНКО
09:22
Я бы с удовольствием купил Ryzen 3 5305GЕ, только где его взять?
AMD представила серию процессоров Ryzen 5005G на архитектуре Zen 3 для сокета AM4
Александр
09:21
Самый нормальный блокировщик. В хроме вышла версия лайт хотя бы. А эджем пользоваться - себя не уважать.)) Не знаю кому как, а мне когда так усиленно что то навязывают, желание этим пользоваться наобо...
Блокировщик рекламы uBlock Origin перестал работать в Microsoft Edge
Николай Новичков
09:17
Я тестировал на компе, место которого занял 5600х. Это 8320 на саблезубе 990фх. Там всё работало и сужу я именно по тем моим тестам. Сейчас комп просто стоит с этим железом, а мать с 8320 в кладовке в...
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
Andrey Kovalchuk
09:16
Ща были новости, что по 1м данным, цены на 9700ХТ колеблются от ~700 до ~1100 зелени в зависимости от мудэли. Чё-то дороговато ИМХО. Если б не больше 800 зелени за самую навороченную, я бы ещё понял. ...
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
unhurtable
09:13
Шизофрения прогрессирует: на AM4 НЕТ матерей для SLI 16+16, сам понимаешь что SLI мало где работает(в основном старые игры, из свежего относительно и популярного в голову приходит только ведьмак) и да...
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
Александр
09:12
Я даже больше скажу, как только все свалили на платные ВПН, бесплатные стали тянуть намного лучше. А у нас МТС проводной без ВПН стал работать.)) До этого ю-бустом пользовался. Бесплатно тянет вплоть ...
Количество ежемесячных просмотров на Rutube достигло отметки в 5 миллиардов
Andrey Kovalchuk
09:11
НЕДЪ! НИЗАЩТО! Надо верить в непакабелимую МОЩЬ великого БЕЛОГО ГОСПОДИНА! 😆
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
Andrey Kovalchuk
09:08
Больше 8ми гигабайт не нужны, поссоны. У дебилов "фпс такой же" 🤣
RTX 5060 Ti выйдет весной в двух версиях: 16 ГБ GDDR7 и 8 ГБ GDDR7
[IRanPast]
09:03
Потому-что такой бред нормальный человек не напишет, а если обосрался, то перестань своим говном обмазываться
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем