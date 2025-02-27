Финансовый директор склоняется к более консервативному 100-кратному увеличению.

Одним из тезисов, который смущал инвесторов в преддверии публикации квартального отчёта NVIDIA, была уверенность некоторых участников фондового рынка в способности «эффекта DeepSeek» снизить спрос на ускорители вычислений. Напомним, данный китайский стартап в этом году доказал, что создавать конкурентные ИИ-модели можно без доступа к серьёзным вычислительным ресурсам и космических финансовых затрат.

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Глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) попытался разуверить скептиков, заявив, что многоэтапное обучение языковых моделей методом дистилляции и более активное использование рассуждений в действительности повышают потребность разработчиков в вычислительных ресурсах. Ускорители Blackwell для работы с новыми ИИ-моделями подходят наилучшим образом, только в прошлом квартале их было продано на общую сумму $11 млрд. При этом квартальная выручка NVIDIA в сегменте центров обработки данных достигла $35,6 млрд, увеличившись на 16% последовательно и 93% год к году.

Будущие ИИ-алгоритмы, по мнению основателя NVIDIA, увеличат потребность в вычислительных ресурсах в миллионы раз. В текущем квартале, по мнению руководства компании, она выручит $43 млрд, что соответствует приросту выручки на 65% в годовом сравнении. Инвесторов данный прогноз не особо порадовал в том смысле, что год назад выручка NVIDIA выросла более чем в три с половиной раза. Акции NVIDIA после закрытия торговой сессии в США упали в цене на полтора процента. Финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) добавила, что языковые модели с функцией рассуждения потребуют в 100 раз больше вычислительных ресурсов, хотя её непосредственный руководитель традиционно не стал мелочиться в прогнозах, упомянув превосходство в миллионы раз.