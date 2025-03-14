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Новости Hardware Роман Семёнов
Робот-пылесос ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI сделает уборку дома максимально лёгкой
ECOVACS предлагает приобрести инновационный робот-пылесос DEEBOT N30 PRO OMNI

Среди многочисленных продуктов бренда ECOVACS, предназначенных для уборки помещений, можно выделить робот-пылесос DEEBOT N30 PRO OMNI. Это устройство отличается высокой мощностью всасывания в 10000 Па, благодаря чему без проблем справляется с устранением пыли как на твёрдых поверхностях, так и на коврах. Также будут убраны и крупные частицы мусора.

За счёт использования прямоточной конструкции пылесос обладает высокой эффективностью всасывания. В комплект поставки входит универсальная автоматическая база, которая благодаря автоматизированной системе очистки с антибактериальным эффектом делает уборку максимально безопасной и эффективной. Здесь происходит мытьё тряпки водой при температуре 60°C, что устраняет с неё остатки грязи. Далее тряпка просушивается воздухом при температуре 40°C, что избавляет её от бактерий и неприятных запахов.



Пылесос обладает функциональностью ZeroTangle ™ 2.0, которая предназначена для защиты от спутывания волос при помощи циклонного гребня. Волосы людей или шерсть домашних животных не станут для DEEBOT N30 PRO OMNI проблемой и не будет необходимости распутывать их вручную.

Технология TruEdge ™ основана на механической руке с плавной регулировкой с алгоритмом трёхмерного восприятия. Это означает, что тряпка будет максимально плотно прилегать к краям и углам полов, избавляя от пропущенных участков.

Технология OZMO TURBO 2.0 представляет собой двойные вращающиеся диски с повышенным давлением, призванным бороться с пятнами на полах. Каждый участок пола проходит пятиэтапную очистку.



Пылесос поддерживает ряд интеллектуальных функций, включая виджет на рабочем столе. С ним не потребуется запускать приложение для просмотра уровня заряда и статуса работы. Минимальное нажатие на пылесос ногой позволит запустить его для уборки всего дома. Поддерживается управление роботом через приложение на часах Apple Watch. Также можно настраивать уборку по зонам, всего помещения, указанных участков и по времени.

Обладая аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, пылесос способен работать на протяжении 290 минут в тихом режиме и 200 минут в режиме уборки и мытья полов. Большинству пользователей этого будет достаточно для уборки всего дома без дополнительной зарядки.

Устройство способно преодолевать препятствия высотой до 20 мм на влажных и сухих поверхностях. Пылесос без проблем преодолеет небольшие ступеньки и любые другие препятствия. Также он умеет автоматически поднимать тряпку на высоту 9 мм, что необходимо при уборке ковров. Пользователь может выбирать, поднять тряпку при уборке ковра, не поднимать или полностью обходить ковры.



Благодаря роботу-пылесосу ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI ваш дом станет чистым как никогда прежде без всяких усилий с вашей стороны.

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