Ради сиюминутной политической выгоды.

Слухи о ведении переговоров между TSMC и Intel с вовлечением американских и тайваньских чиновников до сих пор не удостоились официальных комментариев заинтересованных сторон, зато представителям Китая дали повод для злословия в адрес политических оппонентов, как поясняет Reuters. Представляющая интересы китайского ведомства по делам Тайваня Чжу Фэнлянь (Zhu Fenglian), по данным источника, обвинила власти острова в готовности использовать свою полупроводниковую промышленность, как предмет политического торга в переговорах с американскими покровителями.

Источник изображения: TSMC

Китайская чиновница даже нашла основания заявить, что жители Тайваня обеспокоены возможностью превращения TSMC в компанию, обслуживающую преимущественно американские интересы. По её словам, правящая на Тайване партия готова буквально отдать даром американцам крупнейшие компании острова. «Подобное разбазаривание Тайваня, по сути, является открытым потворством США», — отмечается в заявлении китайской чиновницы.