Оставшиеся десять процентов заставляют задуматься о реалистичности амбиций молодого автопроизводителя.

Уже завтра начнутся поставки спортивного электромобиля Xiaomi SU7 Ultra, который при цене чуть более $112 000 обещает китайским клиентам силовую установку мощностью свыше 1500 «лошадей», разгон до 100 км/ч менее чем за две секунды и максимальную скорость 350 км/ч. В начале февраля глава и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что компания собирается реализовать по итогам текущего года не менее 10 000 экземпляров этого спорткара. По данным CnEVPost, теперь глава компании на 90% уверен в достижении поставленной цели.

Источник изображения: Xiaomi

Электромобили Xiaomi основатель компании хочет ставить на один уровень с Porsche по скорости, наравне с Tesla по технологиям, а в части роскоши они не должны уступать представителям «большой немецкой тройки» в лице Mercedes-Benz, BMW и Audi. Если вернуться к моменту начала приёма предварительных заказов на SU7 Ultra, то уже 29 октября компания получила 3680 заявок, которые ни к чему особо и не обязывают, с другой стороны. Скорее всего, количество заказанных SU7 Ultra по состоянию на конец февраля мы узнаем завтра.