И они действительно во многом схожи.

За день до официальной премьеры, как отмечает CnEVPost, первый полностью электрический кроссовер марки Li Auto (Lixiang) был продемонстрирован на официальном фото, где он изображён в профиль рядом с кроссовером Tesla Model X. По словам представителей китайской марки, подобный пример для подражания можно считать достойным. Машины действительно похожи своим аэродинамичным силуэтом и коротким передним свесом, но салон Li i8 обещает больше пространства в багажнике и на сиденьях третьего ряда (если таковые будут предусмотрены).

Источник изображения: Li Auto

В целом, очертания Li i8 в профиль позволяют говорить о наличии практически однообъёмного кузова, поэтому машина по форме больше напоминает минивэн, но производитель относит новинку к сегменту SUV. Высокая аэродинамическая эффективность должна позволить Li i8 больше проезжать на одном заряде тяговой батареи. Ручки дверей с этой целью сделаны утапливаемыми, но отказаться от размещения лидара на верхней кромке ветрового стекла компания всё же не смогла. Подробные характеристики новинки Li Auto станут известны уже завтра.