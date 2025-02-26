Но её развитие уже начало сильно влиять на мировой рынок.

На страницах Nikkei Asian Review появился обширный материал, повествующий о влиянии экспансии китайской полупроводниковой продукции на мировой рынок компонентов. Санкции мешают китайским компаниям выпускать передовые чипы, но в сфере зрелой литографии они уже контролируют 28% мировых производственных мощностей, а к 2027 году эта доля может вырасти до 39%, как ожидают представители IDC и SEMI соответственно.

Источник изображения: Huawei Technologies

В той же сфере производства чипов из карбида кремния китайские компании достаточно быстро достигли уровня, позволяющего влиять на мировые цены. Если пару лет назад пластина из карбида кремния типоразмера 150 мм продавалась западным производителем Wolfspeed по $1500 за штуку, то теперь китайские конкуренты предлагают аналогичную продукцию за $500 или ещё дешевле.

Не гнушаются китайские производители чипов закупать оборудование, которое не слишком им подходит. Например, они используют оборудование для обработки кремниевых пластин типоразмера 200 мм, чтобы выпускать на нём пластины с продукцией типоразмера 150 мм. Поскольку дефекты в основном сконцентрированы по краям пластины, из более крупной подложки получается вполне жизнеспособная с точки зрения уровня брака пластина типоразмера 150 мм. На оборудование китайским компаниям приходится тратиться больше, но в дальнейшем это позволяет им получать продукцию в необходимых количествах по приемлемой себестоимости.

По данным аналитиков TechInsights, в 2019 году китайская промышленность обеспечивала себя основными полупроводниковыми компонентами только на 15%, но к 2024 году показатель превысил 20%. Даже если в период до 2028 года местная полупроводниковая промышленность будет в среднем расти на 12,3% в год, к концу периода местные чипы покроют только 26% потребности китайского рынка. Даже в последующие десять лет Китай вряд ли обеспечит себе полную импортонезависимость в сфере полупроводниковых компонентов, как считают эксперты TechInsights.