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Новости Hardware Алексей Сычёв
Li Auto (Lixiang) на этой неделе представит свой первый полностью электрический кроссовер
Уже опубликованы первые официальные фотографии.

Китайский стартап Li Auto (Lixiang) исторически делал ставку на последовательные подзаряжаемые гибридные кроссоверы, чей модельный ряд не радовал разнообразием дизайна, но находил достаточно верных поклонников не только в Китае, но и за его пределами, даже если поставки велись не по официальным каналам. Представленный в прошлом году полностью электрический минивэн Li Mega, как принято считать, провалился в продаже, изрядно озадачив руководство компании в выборе дальнейшего пути стратегического развития модельного ряда.

Источник изображения: Li Auto

Тем не менее, как сообщает CnEVPost, на этой неделе Li Auto решила немного оттянуть внимание китайской аудитории от дебюта сразу двух новинок Xiaomi (смартфона и электрического спорткара), а потому назначила премьеру своего первого полностью электрического кроссовера Li i8 на 27 февраля. Первые официальные фото новинки были опубликованы сегодня, на верхней иллюстрации Li i8 находится в центре, между гибридным кроссовером Li L9 (слева) и электрическим минивэном Li Mega (справа). При сохранении некоторых узнаваемых черт экстерьера, аккумуляторный кроссовер Li Auto, по всей видимости, сможет похвастать более покатым силуэтом, который улучшит аэродинамику и снизит расход электроэнергии в пути.

Источник изображения: Li Auto

Заднюю дверь и части крыльев украшает традиционная светотехника, вытянутая в единую линию. О технических характеристиках Li i8 пока ничего не сообщается, они наверняка будут раскрыты либо 27 февраля, либо накануне. Интригой остаётся и ценовое позиционирование электрического кроссовера Li Auto, ведь до сих пор эта компания оставалась одной из двух, помимо BYD, которым удавалось на китайском рынке электрифицированных автомобилей работать с прибылью. Ценовые войны на рынке Китая не оставляют новичкам особого выбора, кроме демпинга.

#китайские электромобили #li auto #lixiang
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