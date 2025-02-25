Дело Байдена живёт и побеждает.

Накануне вступления Дональда Трампа (Donald Trump) в должность президента США во второй раз команда его предшественника Джозефа Байдена (Joseph Biden) успела усилить санкции в отношении Китая и ряда недружественных стран, которые подразумевали ограничения на поставку ускорителей вычислений американского происхождения. Даже нейтральные страны по новым правилам вынуждены будут получать эти ускорители в строго оговорённых количествах. По некоторым данным, новая американская администрация в этой сфере продолжит политику ужесточения экспортных ограничений.

Источник изображения: Tokyo Electron

По данным Bloomberg, американские чиновники уже ведут переговоры со своими коллегами из Японии и Нидерландов по поводу синхронизации дальнейших усилий по сдерживанию технологического развития Китая. Представители японских и нидерландских компаний должны будут лишиться права обслуживать проданное в КНР оборудование, если американская инициатива будет реализована.

Одновременно обсуждается ограничение ассортимента и количества экспортируемых в Китай ускорителей вычислений американского происхождения. Эти ограничения могут коснуться и иных стран, которые номинально не относятся к недружественным в представлении американских политиков. Как отмечается, достигнутые при Байдене договорённости с Нидерландами по поводу ограничения доступа инженеров на объекты клиентов той же ASML в Китае не были документально закреплены, и после избрания Трампа американской стороне приходится сталкиваться с возражениями представителей Нидерландов.

Сейчас в большинство стран мира можно экспортировать из США без лицензии партии от 1700 ускорителей вычислений. Новая администрация предлагает снизить этот порог для более жёсткого контроля за экспортом оборудования, но данная мера увеличит нагрузку на органы лицензирования.