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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня не получали от TSMC запросов по поводу сделки с Intel
А без их ведома подобные сделки не готовятся.

По данным некоторых источников, переговоры с TSMC о возможной передаче под её оперативное управление американских предприятий Intel чуть ли не были инициированы главой совета директоров компании, хотя и проводились при активном участии американских чиновников. На этой неделе представители правительства Тайваня пояснили, что никаких официальных запросов со стороны TSMC в этой сфере не получали.

Источник изображения: TSMC

По информации Reuters, этими комментариями поделился с прессой министр экономики Тайваня Цзи Хуэй Ко (Jyh-huei Kuo), который заявил об отсутствии официальных запросов со стороны TSMC на осуществление зарубежных инвестиций. Если бы предполагаемая сделка с Intel действительно находилась бы в зрелой фазе подготовки, такой запрос от тайваньской компании уже поступил бы к властям острова. Такие вопросы рассматривает специальная комиссия министерства по инвестициям, миновать её согласование сторонам сделки не удалось бы. Комментировать же слухи тайваньские чиновники не готовы.

Тем не менее, в этом месяце одна из заместителей министра экономики Тайваня, Синтия Кян (Cynthia Kiang) посетила США для переговоров. По словам представителей ведомства, данная поездка имела своей целью сбор информации и установление контактов с действующими американскими чиновниками.

#intel #сша #tsmc #тайвань
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