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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla в этом году обновит флагманские Model S и Model X
В прошлый раз это происходило в конце 2021 года.

Если не считать специфическую модель Roadster первого поколения, Model S является первым действительно массовым электромобилем марки Tesla, который помог компании заработать достаточно денег для запуска всех последующих моделей. Конечно, на безубыточность Tesla вышла благодаря куда более массовой Model 3, но в ассортименте предложений компании до сих пор сохраняется место для Model S и Model X. Они в последний раз обновлялись в 2021 году, но сделают это ещё раз в текущем, если верить представителям Tesla.

Источник изображения: Tesla

Как сообщает Electrek, с несвойственной руководству Tesla прямотой о грядущем обновлении Model S и Model X недавно заявил Ларс Морави (Lars Moravy), вице-президент по разработке транспортных средств во время своего недавнего выступления. Он не стал вдаваться в подробности, но пояснил, что Tesla уделит внимание Model S и Model X до конца текущего года.

#tesla #электромобили tesla #tesla model s #tesla model x
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