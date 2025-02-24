Городской электромобиль способен проезжать до 205 км по циклу CLTC.

По итогам прошлого года именно продукция совместного предприятия SAIC-GM-Wuling была на третьем месте среди «чистокровных» электромобилей по степени распространения, если опираться на статистику TrendForce. Компактные электромобили китайского производства уступали только продукции Tesla и BYD, занимая 6,3% мирового рынка. Разумеется, подобные позиции были достигнуты исключительно за счёт китайского рынка, поскольку за его пределами эти компактные электромобили не распространены.

Источник изображения: SAIC-GM-Wuling

Как отмечает CnEVPost, на днях SAIC-GM-Wuling представила новую версию своего бестселлера Mini EV, который до сих пор был исключительно двухдверным и обладал габаритными размерами кузова 3064 х 1493 х 1614 мм. Четырёхдверный вариант электромобиля получил размеры 3256 х 1510 х 1578 мм, а длина колёсной базы увеличилась с 2010 до 2190 мм. При этом стоимость базовой комплектации электромобиля увеличилась с $4942 до $6180.

Предыдущие версии Wuling Mini EV разошлись в продаже совокупным тиражом 1,5 млн штук. Тяговая батарея типа LFP в новой версии имеет ёмкость 16,2 кВт‧ч, позволяя рассчитывать на запас хода до 205 км по циклу CLTC. Подключение к станции экспресс-зарядки позволяет восполнить заряд с 30 до 80 % за 35 минут. При массе 780 кг машина располагает единственным тяговым электродвигателем мощностью 30 кВт, максимальная скорость ограничена 100 км/ч.