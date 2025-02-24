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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Профсоюз Samsung подпишет соглашение с работодателем о повышении зарплат на 5,1% не ранее марта
Переговоры длились весь прошлый год и перемежались забастовками.

Переговоры между охватывающим около 30% сотрудников Samsung Electronics в Южной Корее профсоюзом и работодателем об улучшении условий труда и повышении зарплаты шли с января прошлого года, в июле представители объединения решились на первую в истории компании забастовку, которая из трёхдневной быстро переросла в бессрочную, хотя по факту и перемежалась продолжительными перерывами. К ноябрю сторонам удалось достичь устной договорённости об изменениях, которые ещё предстояло согласовать, и Reuters поясняет, что только с 28 февраля по 5 марта будет проходить голосование по этому вопросу с привлечением всех заинтересованных сторон.

Источник изображения: Samsung Electronics

Таким образом, зафиксировать на бумаге право на повышение зарплат на 5,1% и прочие улучшения в условиях труда представители профсоюза Samsung Electronics смогут не ранее следующего месяца. Среди льгот, которых добились бастующие, например, упоминается право на получение 30 акций компании каждым её сотрудником и специальные бонусные баллы, которые дают возможность приобретать продукцию этой марки на более выгодных условиях. Заметим, что в прошлом году профсоюз настаивал на повышении зарплаты сотрудникам на 5,6%, но работодатель согласился только на 5,1%. Это значение и будет зафиксировано в грядущем соглашении между сторонами спора.

#samsung #samsung electronics #забастовка #профсоюз
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