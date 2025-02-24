Одновременно будет представлен смартфон Xiaomi 15 Ultra.

Как отмечает CnEVPost, компания Xiaomi определилась со временем презентации, проведение которой будет символизировать начало продаж 1500-сильного электромобиля SU7 Ultra, способного разгоняться до 100 км/ч менее чем за две секунды и набирать максимальную скорость 350 км/ч. В текущем году компания рассчитывает реализовать 10 000 машин, и предварительных заказов с октября набралось уже чуть менее 4000 штук.

Источник изображения: Xiaomi

Трансляция с мероприятия, в ходе которого будет в очередной раз представлен SU7 Ultra, а также дебютирует смартфон Xiaomi 15 Ultra, начнётся в грядущий четверг в 14:00 по московскому времени. Возможно, появление SU7 Ultra в продаже позволит независимым обозревателям понять, насколько быстр этот электромобиль, ведь на этапе предварительной рекламы Xiaomi в этом отношении в качестве «мальчика для битья» выбрала серьёзного соперника в лице Porsche Taycan Turbo GT.