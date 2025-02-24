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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Продажи 1500-сильного электромобиля Xiaomi SU7 Ultra будут запущены 27 февраля
Одновременно будет представлен смартфон Xiaomi 15 Ultra.

Как отмечает CnEVPost, компания Xiaomi определилась со временем презентации, проведение которой будет символизировать начало продаж 1500-сильного электромобиля SU7 Ultra, способного разгоняться до 100 км/ч менее чем за две секунды и набирать максимальную скорость 350 км/ч. В текущем году компания рассчитывает реализовать 10 000 машин, и предварительных заказов с октября набралось уже чуть менее 4000 штук.

Источник изображения: Xiaomi

Трансляция с мероприятия, в ходе которого будет в очередной раз представлен SU7 Ultra, а также дебютирует смартфон Xiaomi 15 Ultra, начнётся в грядущий четверг в 14:00 по московскому времени. Возможно, появление SU7 Ultra в продаже позволит независимым обозревателям понять, насколько быстр этот электромобиль, ведь на этапе предварительной рекламы Xiaomi в этом отношении в качестве «мальчика для битья» выбрала серьёзного соперника в лице Porsche Taycan Turbo GT.

#xiaomi #китай #xiaomi su7 #китайские электромобили #xiaomi su7 ultra
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