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Новости Hardware Алексей Сычёв
XPeng по итогам текущего года намерена предлагать свои электромобили на рынках 60 стран
И уже в следующем году предложит фирменный автопилот за пределами Китая.

Тарифная политика не всех стран позволяет китайским автопроизводителям надеяться на успех на региональных рынках, США и Евросоюз уже отгородились от «нашествия» китайского автопрома пошлинами, которые в первом случае составляют 100%, а во втором могут достигать 46%. Так или иначе, по информации South China Morning Post, китайский стартап XPeng намерен по итогам текущего года удвоить количество регионов, на рынках которых предлагается его продукция, с нынешних 30 до 60 штук.

Источник изображения: XPeng

Уже в прошлом году реализация машин за пределами Китая принесла XPeng около 13% всей выручки, а к 2033 году данная пропорция должна вырасти до 50%, по планам руководства компании. В ближайшее время XPeng будет активно осваивать рынок Таиланда, предлагая местным покупателям электромобили китайской сборки с правым рулём. О локализации производства в Таиланде компания пока не задумывается, но если объёмы продаж достигнут значимых величин, то эта идея будет обсуждаться. Китайские машины можно поставлять в Таиланд без пошлин, поэтому необходимость локализации производства не столь остра.

Фирменный автопилот XPeng за пределами Китая компания начнёт испытывать в этом году, и уже в следующем надеется предложить эту опцию зарубежным клиентам. Китайские марки в том же Таиланде по итогам прошлого года смогли увеличить свою долю рынка с 17,1 до 18,8 %, хотя позиции японских конкурентов всё ещё традиционно сильны, и за год ослабли с 67 до 64,8 %. Таиланд является достаточно развитым кластером с точки зрения автопроизводства, местные власти надеются к 2030 году довести долю электромобилей среди локально выпускаемых транспортных средств до 30%. В ближайшие два года покупатели электромобилей тайской сборки смогут претендовать на получение субсидии в размере почти $3000.

#китай #электромобили #китайские производители #xpeng #китайские электромобили
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