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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выпуск Apple iPhone 16e будет налажен в Индии
Снизить зависимость от Китая это не особо поможет.

В свете озабоченности некоторых инвесторов степенью влияния таможенных тарифов в США на бизнес Apple интересно изучить новость на страницах Nikkei Asian Review, в которой сообщается о намерении Apple наладить сборку iPhone 16e на территории Индии. Как известно, основная часть смартфонов Apple производится в Китае, но до 15% продукции этого типа с недавних пор собирается в Индии. Она в основном отправляется на экспорт, поскольку на местном рынке доля Apple в сегменте смартфонов не так велика в силу экономических причин. По некоторым прогнозам, к 2027 году четверть всех iPhone будет выпускаться в Индии.

Источник изображения: Apple

По сути, с появлением iPhone 16e в ассортименте продукции Apple, собираемой в Индии, будет достигнут паритет по современности модельного ряда локальной сборки с Китаем. Развитие данного вида деятельности для подрядчиков Apple сопряжена с проблемами, выражающимися не только в нехватке квалифицированной рабочей силы, но и перебоями в энергоснабжении промышленного сектора.

Позволит ли увеличение доли собираемых в Индии смартфонов Apple преодолеть растущие таможенные барьеры на рынке США, остаётся большим вопросом. Индийские власти славятся своими протекционистскими мерами в отношении локального рынка, и если они будут препятствовать поступлению на него американских товаров на выгодных для Трампа условиях, он в ответ может повысить пошлины на ввоз в США товаров из Индии. С этой точки зрения экспорт в США iPhone индийской сборки Apple ничего особо не даст.

#смартфоны #apple #индия #iphone 16e
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