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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn рассчитывает на сотрудничество с Honda, Nissan и Mitsubishi в сфере производства электромобилей
Но больше всего именно на Nissan.

Неудачное завершение переговоров о слиянии между Honda и Nissan, по данным Nikkei Asian Review, не оттолкнуло тайваньскую компанию Foxconn от идеи сотрудничества не только с этими двумя японскими автопроизводителями, но и с Mitsubishi Motors. Из них Foxconn больше всего рассчитывает на сближение с Nissan, поскольку эта компания хотя бы имеет приличный опыт производства электромобилей. По меньшей мере, пустующие предприятия Nissan в случае дальнейшего ухудшения положения этого автопроизводителя Foxconn могла бы частично взять под свой контроль.

Источник изображения: Foxconn

Подобный опыт у Foxconn, как известно, уже имеется, поскольку несколько лет назад тайваньская компания купила у американского стартапа Lordstown Motors бывшее предприятие GM в штате Огайо, чтобы наладить на нём сборку электрических пикапов. Проект не был реализован из-за банкротства Lordstown Motors, хотя формально компания до сих пор существует под новым названием.

Поскольку разработчик электромобилей Fisker также не смог обеспечить Foxconn заказами на контрактное производство кроссоверов, своей цели в 5% мирового рынка контрактной сборки электромобилей по итогам 2025 года Foxconn достичь не сможет. В принципе, сотрудничество с Nissan могло бы этому в какой-то мере способствовать, тем более, что японскому автопроизводителю нужен сильный инвестор. К слову, слухи о намерениях Nissan обратиться за инвестициями к Tesla глава последней из компаний Илон Маск (Eon Musk) прокомментировал скептически. По его словам, производственные линии Tesla являются уникальными с инженерной точки зрения, а потому покупать чужие готовые производства для неё не имеет смысла.

#электромобили #foxconn #honda #nissan
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