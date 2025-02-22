Тайваньским производителям нужны площадки для выпуска продукции в США.

Бурная активность Дональда Трампа (Donald Trump) в сфере международной торговли грозит серьёзными переменами для компаний, желающих продавать свою продукцию на рынке США. Вряд ли AMD просчитывала последствия его победы на выборах в ноябре, когда в августе договорилась о покупке активов американского производителя серверных систем ZT Systems за $4,9 млрд. Сделка должна быть закрыта в текущем полугодии, но её условия подразумевают, что производственные мощности ZT Systems сразу же перейдут к третьим владельцам. Их-то сейчас AMD и ищет среди тайваньских контрактных производителей серверного оборудования, как сообщает Bloomberg.

Источник изображения: AMD

Впрочем, если учесть, что обслуживающие американский рынок производители серверных систем традиционно базировались в Мексике, а импорт из этой страны будет облагаться повышенными пошлинами, предлог для переезда в США тайваньским производителям оборудования долго искать не придётся. Уже сейчас, как отмечает Bloomberg, они готовы выложить за предприятия ZT Systems в США от $3 до $4 млрд, с учётом долговых обязательств этой компании. Первоначально ожидалось, что сумма подобной сделки вряд ли превысит $3 млрд, но конъюнктура благоволит выгоде AMD. Как ожидается, покупатели найдутся уже во втором квартале, и среди них фигурируют тайваньские компании Compal, Inventec, Pegatron и Wistron.