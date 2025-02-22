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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nissan в поисках спасителя обратится за покровительством к Tesla
Чтобы та купила его предприятия в США.

По данным Financial Times, после провала попытки создать более тесный альянс с Honda Motor и Mitsubishi Motors, японский автопроизводитель Nissan Motor готов искать поддержки за пределами Японии. Возможность сотрудничества с тайваньским контрактным производителем электроники Foxconn уже обсуждалась, а теперь некоторые источники указывают на готовность руководства Nissan обратиться за поддержкой к американской компании Tesla.

Источник изображения: Nissan Motor

Предполагается, что Tesla заинтересуется автосборочными предприятиями Nissan на территории США, и это позволит последней выручить с их продажи деньги, которые позволят японскому автопроизводителю ещё какое-то время оставаться на плаву. Правда, зная приоритеты Tesla в бизнесе и текущее состояние американского рынка электромобилей, поверить в успех этой инициативы крайне трудно.

Прежде всего, Tesla свои предприятия всегда строила самостоятельно, и даже свою крупнейшую площадку в мире, которая расположена в Шанхае, она обустроила самостоятельно, без поддержки китайских партнёров, если не считать поставщиков компонентов типа CATL. Во-вторых, даже близость Илона Маска (Elon Musk) к действующему президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) не уберегает бизнес Tesla от деструктивного воздействия реформ последнего. Отказ от субсидий на покупку электромобилей в США и сворачивание закупок машин такого типа правительственными структурами снизит спрос на эти транспортные средства. Сама по себе продукция Tesla пользуется в США всё менее стабильным спросом, поэтому расширять производственные мощности за счёт покупки предприятий Nissan ей точно не нужно.

#сша #tesla #илон маск #электромобили #nissan
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