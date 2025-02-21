Самый мощный защищённый флагман Ulefone Armor 28 Ultra скоро будет доступен для приобретения

Процессор Dimensity 9300+ 5G AI. Работая на столь современном и высокопроизводительном чипе, эти телефоны имеют исключительную скорость и эффективность.

16 ГБ памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS4.0. Эти внушительные значения приносят плавную многозадачную работу и дают достаточно места для хранинения ваших мультимедийных и любых других файлов.





1-дюймовый датчик Sony IMX989. Серия Armor 28 Ultra обладает основной камерой 50 Мп с 1-дюймовым датчиком Sony IMX989. Это означает доступность съёмки профессионального уровня. Вы получите потрясающие фотографии и видео с исключительной детализацией и светочувствительностью.





Четыре камеры. Смартфоны обладают тремя задними камерами и передней камерой 50 Мп высочайшей чёткости с возможностями профессиональной фотосъёмки и записи видео 8K.

Тепловизионная система последнего поколения на базе искусственного интеллекта (в модели Armor 28 Ultra Thermal). Ведущая среди мобильных устройств поддержка тепловизионной съёмки означает разрешение 640 х 512 пикселей, независимый чип ISP и точность ±2%. Это самое высокое тепловое разрешение среди любых смартфонов, превосходящее даже некоторые профессиональные тепловизионные устройства.





Двойной экран AMOLED. Смартфоны линейки Armor 28 Ultra оборудованы двумя дисплеями типа AMOLED, спереди и сзади. Оба они поддерживают постоянно активный режим работы Always-On Display (AOD). Максимальная яркость переднего дисплея составляет 2200 нит.

Водонепроницаемость IP68 и IP69K. Наличие рейтингов защиты означает, что смартфоны могут не бояться воздействия воды, в том числе под высоким давлением, и пыли.

Батарея ёмкостью 10600 мАч. Внушительная батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт, за короткое время обеспечивая устройство энергией для работы в течение длительного времени.

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