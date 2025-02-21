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Новости Hardware Роман Семёнов
Анонсированы смартфоны серии Ulefone Armor 28 Ultra с защитой IP68, IP69K и тепловизором
Самый мощный защищённый флагман Ulefone Armor 28 Ultra скоро будет доступен для приобретения

Компания Ulefone официально представила своё очередное произведение на рынке защищённых мобильных устройств — серию смартфонов Armor 28 Ultra. В её составе две модели: Armor 28 Ultra и Armor 28 Ultra Thermal Version.



Эти защищённые аппараты призваны поднять уровень ожиданий от защищённых телефонов благодаря высочайшей производительности и передовым функциональным возможностям. Мировой релиз смартфонов серии Armor 28 Ultra запланирован на 17 марта на таких популярных онлайн-платформах, как Amazon, AliExpress и официальный магазин Ulefone.



Видеоролик о серии Armor 28 Ultra

Отличительные черты аппаратов серии Armor 28 Ultra
  • Процессор Dimensity 9300+ 5G AI. Работая на столь современном и высокопроизводительном чипе, эти телефоны имеют исключительную скорость и эффективность.
  • 16 ГБ памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS4.0. Эти внушительные значения приносят плавную многозадачную работу и дают достаточно места для хранинения ваших мультимедийных и любых других файлов.

  • 1-дюймовый датчик Sony IMX989. Серия Armor 28 Ultra обладает основной камерой 50 Мп с 1-дюймовым датчиком Sony IMX989. Это означает доступность съёмки профессионального уровня. Вы получите потрясающие фотографии и видео с исключительной детализацией и светочувствительностью.

  • Четыре камеры. Смартфоны обладают тремя задними камерами и передней камерой 50 Мп высочайшей чёткости с возможностями профессиональной фотосъёмки и записи видео 8K.
  • Тепловизионная система последнего поколения на базе искусственного интеллекта (в модели Armor 28 Ultra Thermal). Ведущая среди мобильных устройств поддержка тепловизионной съёмки означает разрешение 640 х 512 пикселей, независимый чип ISP и точность ±2%. Это самое высокое тепловое разрешение среди любых смартфонов, превосходящее даже некоторые профессиональные тепловизионные устройства.

  • Двойной экран AMOLED. Смартфоны линейки Armor 28 Ultra оборудованы двумя дисплеями типа AMOLED, спереди и сзади. Оба они поддерживают постоянно активный режим работы Always-On Display (AOD). Максимальная яркость переднего дисплея составляет 2200 нит.
  • Водонепроницаемость IP68 и IP69K. Наличие рейтингов защиты означает, что смартфоны могут не бояться воздействия воды, в том числе под высоким давлением, и пыли.
  • Батарея ёмкостью 10600 мАч. Внушительная батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт, за короткое время обеспечивая устройство энергией для работы в течение длительного времени.
Различия между моделями Armor 28 Ultra и Armor 28 Ultra Thermal

Единственная разница между моделями Armor 28 Ultra и Armor 28 Ultra Thermal заключается в тепловизоре. Все остальные характеристики и функциональные возможности одинаковые. Это делает их универсальными и мощными защищёнными смартфонами.



Наличие в продаже и стоимость

Версии Armor 28 Ultra и Armor 28 Ultra Thermal станут доступными для приобретения 17 марта. Официальные цены в начале продаж пока не названы. Предположительно, версия Armor 28 Ultra Thermal с высочайшей производительностью и инновационными возможностями будет стоить менее $1500. Интересующиеся могут подписаться на них на официальном сайте Ulefone и воспользоваться дополнительными скидками и преимуществами.



Выиграйте смартфоны бесплатно

В честь запуска серии смартфонов Armor 28 Ultra компания Ulefone проводит розыгрыш призов. Главным призом станет смартфон Armor 28 Ultra Thermal с вероятной стоимостью до $1500. Энтузиасты современных мобильных технологий получат отличный шанс стать обладателями подобного инновационного устройства. Узнать больше и стать участником розыгрыша можно здесь.



Подпишитесь на серию Armor 28 Ultra на сайте ulefone.com

Видеознакомство с серией Armor 28 Ultra

Страница обзора версии Armor 28 Ultra Thermal

Страница обзора версии Armor 28 Ultra

Тест производительности в бенчмарке AnTuTu

Демонстрация тепловизионной версии Armor 28 Ultra

Розыгрыш бесплатного Armor 28 Ultra Thermal
#ulefone
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