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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В США участились акции вандализма на объектах Tesla
Так наиболее реактивная публика выражает протест против политической активности Илона Маска.

Как сообщает Electrek, после прихода к власти Дональда Трампа (Donald Trump) в США зарегистрировано уже не менее трёх инцидентов с нападением вандалов на представительства компании Tesla в двух разных штатах. В этом месяце вандалы напали на один из салонов Tesla в Колорадо и попытались поджечь находящееся рядом с ним имущество.

Источник изображения: Electrek

В штате Орегон представительство Tesla в Сейлеме впервые подверглось нападению вандалов ещё в прошлом месяце, но в текущем был зарегистрирован рецидив. Как утверждают свидетели, не обошлось без стрельбы по витринам, хотя ранним утром внутри помещения никого не было, и никто в результате не пострадал. Припаркованный рядом электромобиль загорелся в результате предполагаемого поджога. Примечательно, что все эти инциденты расследуются с участием ФБР, которая обычно не занимается преступлениями подобного рода. По всей видимости, представители ведомства пытаются найти в действиях злоумышленников политическую мотивацию, связанную с деятельностью генерального директора Tesla Илона Маска (Elon Musk).

#сша #tesla #илон маск #протесты #вандализм
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