Его выпуском занимается компания TSMC.

По данным тайваньского издания Commercial Times, дебютировавший в составе iPhone 16e модем C1 собственной разработки Apple выпускается компанией TSMC с использованием как 4-нм, так и 7-нм технологии. Если учесть, что Apple в этом году рассчитывает реализовать около 22 млн смартфонов данной модели, то сомневаться в стабильности заказов TSMC не приходится. Тем более, что и процессоры A18 производит для Apple по 3-нм технологии (N3E) именно она.

Источник изображения: Apple

Как отмечают тайваньские источники, к следующем году модем C1 в том или ином виде должен прописаться в умных часах Apple Watch и планшетных компьютерах iPad. Ещё позже собственные модемы Apple доберутся до компьютеров семейства Mac. Компания Qualcomm формально способна снабжать Apple модемами своей разработки до 2027 года, но уже в следующем году доля сторонних модемов в составе продукции Apple сократится до 20%. В 2026 году Apple также выпустит второе поколение собственных модемов, которое получило обозначение Ganymede и будет производиться по 3-нм технологии компанией TSMC.