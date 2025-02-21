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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель Huawei заявил Си Цзиньпину, что дефицит чипов и ПО в Китае уменьшился
Речь, конечно, идёт об отечественной для китайцев продукции.

На этой неделе руководители ведущих китайских компаний встретились с Си Цзиньпином (Xi Jingpin) для обсуждения прогресса в сфере импортозамещения и степени влияния государства на развитие национальной экономики. Интересы Huawei Technologies на мероприятии представлял основатель Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei), как отмечает Reuters, и в беседе с китайским лидером он признал, что за последние десятилетия ситуация с доступностью отечественных чипов и программного обеспечения в стране улучшилась.

Источник изображения: Infineon Technologies

Основатель Huawei также выразил уверенность, что КНР будет развиваться быстрее в обозримом будущем. Жэнь Чжэнфэй сослался на высказывание одного из бывших китайских министров в 1999 году, который метафорически признался в отсутствии в Китае «ядра и души», обозначив этими терминами полупроводниковые компоненты и программное обеспечение соответственно. Стало быть, основатель Huawei считает, что теперь на китайском рынке достаточно самостоятельно выпускаемых чипов и разрабатываемого местными специалистами программного обеспечения, чтобы пережить неблагоприятное воздействие внешних факторов.

#китай #huawei #китайские производители #си цзиньпин
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