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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Formula V Line анонсировала компьютерные корпуса MANA Geometry и MANA Dynamic с сочетанием стиля и функциональности
В продажу поступают компьютерные корпуса Formula V Line MANA Geometry и MANA Dynamic

Известный тайваньский производитель компьютерных комплектующих, компания Formula V Line, добавляет новые модели в серию популярных компьютерных корпусов Mana. Новинки получили названия Mana Geometry и Mana Dynamic. Это доступные по цене предложения, которые могут понравиться сборщикам персональных компьютеров благодаря своему привлекательному внешнему виду, продуманной вентиляции и поддержке многочисленных комплектующих.



Mana Geometry представляет собой небольшой компьютерный корпус, куда можно устанавливать материнские платы размером до ATX.
  • Улучшенная передняя панель призвана обеспечить оптимальный воздушный поток и качественную вентиляцию всех находящихся внутри корпуса комплектующих.
  • Ставка на охлаждение сделана благодаря трём вентиляторам высокого качества, которые установлены в корпусе изначально. Сверху можно установить систему жидкостного охлаждения размером 240 мм.
  • Предельные универсальность и совместимость. Внутри этого блока уместятся видеокарты длиной до 305 мм и богатый выбор других комплектующих. Это делает корпус подходящим для сборки бюджетных компьютеров и моделей средней ценовой категории. На передней панели находится разъём USB Type-C, что в корпусах этой категории встречается далеко не всегда.
Mana Geometry уже можно приобрести в России по цене 5490 руб.



Mana Dynamic представляет собой увеличенный вариант корпуса Mana Geometry. В его составе вы найдёте четыре ещё более качественных вентилятора Formula V Line Floe и получите возможность устанавливать видеокарты длиной 310 мм.

Mana Dynamic также доступен для приобретения российским покупателям за сумму в 5190 руб.

Дополнительную информацию об этих и других продуктах производства Formula V Line вы сможете получить на официальном сайте.
#formula v line
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OgoGoLog
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Маэстро
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ты вон внизу на картинке губами работаешь
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Маэстро
16:05
а ты чё лысый?
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Макс Лесков
16:03
"есть шанс получить ... GeForce RTX 5090 – за 2000 долларов" да нужна она за эти деньги то? а не пойти ли nvidia по стопам intel...
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Гоги Колпинский
15:56
за клевету и оскорбления ответиш еще чмо. со своим дружком боярой( щя маэстро кличку носит)
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OgoGoLog
15:55
Ясно. Подвергаю Шешу анафеме. Ты изгнан из комментариев оверклокерсю.ру. Любой заход тебя сюда после этого отнимет у тебя минуту жизни (ты просидишь её на толчке от лучей "добра"). Ибо нефиг всякое к ...
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OgoGoLog
15:53
Ты имамат укропии.
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Гоги Колпинский
15:50
губами
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Гоги Колпинский
15:50
я патриот эрэфии
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Александр Иконников
15:49
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