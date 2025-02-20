В продажу поступают компьютерные корпуса Formula V Line MANA Geometry и MANA Dynamic

Улучшенная передняя панель призвана обеспечить оптимальный воздушный поток и качественную вентиляцию всех находящихся внутри корпуса комплектующих.

Ставка на охлаждение сделана благодаря трём вентиляторам высокого качества, которые установлены в корпусе изначально. Сверху можно установить систему жидкостного охлаждения размером 240 мм.

Предельные универсальность и совместимость. Внутри этого блока уместятся видеокарты длиной до 305 мм и богатый выбор других комплектующих. Это делает корпус подходящим для сборки бюджетных компьютеров и моделей средней ценовой категории. На передней панели находится разъём USB Type-C, что в корпусах этой категории встречается далеко не всегда.

Известный тайваньский производитель компьютерных комплектующих, компания Formula V Line, добавляет новые модели в серию популярных компьютерных корпусов Mana. Новинки получили названия Mana Geometry и Mana Dynamic. Это доступные по цене предложения, которые могут понравиться сборщикам персональных компьютеров благодаря своему привлекательному внешнему виду, продуманной вентиляции и поддержке многочисленных комплектующих.Mana Geometry представляет собой небольшой компьютерный корпус, куда можно устанавливать материнские платы размером до ATX.Mana Geometry уже можно приобрести в России по цене 5490 руб.Mana Dynamic представляет собой увеличенный вариант корпуса Mana Geometry. В его составе вы найдёте четыре ещё более качественных вентилятора Formula V Line Floe и получите возможность устанавливать видеокарты длиной 310 мм.Mana Dynamic также доступен для приобретения российским покупателям за сумму в 5190 руб.Дополнительную информацию об этих и других продуктах производства Formula V Line вы сможете получить