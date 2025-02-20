Для самых эгоистичных и амбициозных.

Тематическое издание CnEVPost обратило внимание, что готовящийся поступить в продажу до конца этого месяца электрический спорткар Xiaomi SU7 Ultra в официальном каталоге Министерства промышленности и информационных технологий КНР упоминается не только в пяти-, но и в двухместной версии. По сути, подобный вынужденный аскетизм призван снизить массу электромобиля и позволить ему быстрее проходить гоночную трассу.

Источник изображения: MIIT

Спортивные амбиции Xiaomi SU7 Ultra уже не раз подчёркивались неоднократными и успешными попытками спорткара опередить Porsche Taycan Turbo GT не только на домашней трассе в Шанхае, но и на северной петле Нюрбургринга. Правда, в последнем случае в заезде участвовал сильно облегчённый электромобиль с дополнительным аэродинамическим обвесом, а в Шанхае немецкому сопернику пришлось ехать по мокрой трассе, тогда как спорткар Xiaomi промчался по сухой. В любом случае, появление на рынке электромобиля мощностью около 1500 л.с. не останется незамеченным, и ждать осталось всего несколько дней.