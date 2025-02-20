Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck сдал краш-тест NHTSA на высший балл
Но вопросы к безопасности машины остались.

Как отмечает Electrek, американское ведомство NHTSA только сейчас добралось до проведения испытаний товарных пикапов Tesla Cybertruck с точки зрения безопасности. Угловатая машина с панелями из нержавеющей стали интриговала обывателей, но испытания по методике NHTSA показали, что пикап Tesla получил высшие баллы безопасности при фронтальном и боковом ударе, а также четыре балла за опасность опрокидывания при маневрировании на свободной дороге. Как отмечается, пикап способен опрокинуться с вероятностью 12,4%.

Источник изображения: NHTSA

При фронтальном ударе, который имитировался наездом на несминаемое препятствие с полным перекрытием на скорости 56 км/ч, пикап получил 5 баллов за защиту водителя и 4 балла за защиту переднего пассажира. От удара такого типа сработали передние и боковые подушки, а вот коленные не должны были выстрелить, и так оно и произошло во время краш-теста.

Массивная тяговая батарея в прочном корпусе под днищем пикапа осталась нетронутой, что можно сказать и про тяговые электродвигатели с редукторами. Достаточно короткая зона деформации в передней части машины не повлекла каких-либо опасных для обитателей салона разрушений, хотя передние стойки с обеих сторон и оторвались от крыльев. Боковой удар как о сминаемый барьер на скорости 62 км/ч в район водительской двери, так и о неподвижный столб на скорости 32 км/ч пикап выдержал с честью, получив пять баллов по методике NHTSA. Последняя не учитывает аспекты безопасности пешеходов и прочих участников дорожного движения, поэтому до сих пор нет внятного ответа, насколько тяжёлый электромобиль с острыми гранями прочного кузова способен увеличивать риск серьёзных последствий при таких столкновениях.

#сша #tesla #tesla cybertruck #nhtsa #краш-тест
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
24
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
12
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
81
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
479
Смартфон для мобильного гейминга в 2025
5
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
2
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
1

Сейчас обсуждают

Andrey Kovalchuk
09:07
Очередной обосравшийся маркетинг у того, что при нормальном подходе могло бы получиться даже хорошо. Хотят сделать что-то, что будет "делать всё само", а типа "разрабу" Васяну ушастому останется тольк...
Системы компиляции шейдеров в Unreal Engine 5 не функционируют должным образом
Евгений Бураков
09:05
Опять Россия с Китаем и Индией закажут :))
Инженер Intel заявил, что у компании всё в порядке с техпроцессами, а шефство TSMC не нужно
Andrey Kovalchuk
09:04
Т.н. "5070" уже с 8ю гигами (и, по-видимому, 128-бит шиной), куда ещё дальше деградить, дно дна достигнуто 😆
Компания NVIDIA объявила о выпуске новой серии графических процессоров RTX 50
AntonHT
09:02
Хохлов так и надо, они любят мазахизм, по этому и эту ситуацию постараются накалить.
Трамп сообщил о планах возродить сделку между США и Украиной о добыче полезных ископаемых
Roditch
08:54
Геймпад от Xbox Series очень хорош в авто и авиасимуляторах. Для всего стального клавиатура + мышка гораздо удобнее.
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
NuclearMissionJam
08:53
>По состоянию на февраль 2025 года Sony выпустила больше всех крупнобюджетных игр для PlayStation 5 вообще и на рынок видеоигр в частности. Примеры плиз. По моему кроме астробота на пс5 вообще игр не ...
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
Алексей Фельде
08:44
тебе зачо такого кайфа я не читал даавно
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
NuclearMissionJam
08:41
А к чему это? Это как раз говорит, что востребованы разные платформы
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
NuclearMissionJam
08:38
Его едят. Пьют бульон. Как можно пить то, в чем плавает куча огромных кусков? У японцев есть своя ложка уже давно, она ситуативная и не всегда ее используют для супа, т.к. у многих нет привычки. Каса...
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Принц Госплана
08:36
Первый робкий шаг в создании собственной симуляции внутри нашей симуляции. Как говорил Илон Маск, вероятность того что наша симуляция базовая стремится к 0. И я в этом с ним согласен.
Microsoft представила модель искусственного интеллекта Muse для генерации игрового процесса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем