Но вопросы к безопасности машины остались.

Как отмечает Electrek, американское ведомство NHTSA только сейчас добралось до проведения испытаний товарных пикапов Tesla Cybertruck с точки зрения безопасности. Угловатая машина с панелями из нержавеющей стали интриговала обывателей, но испытания по методике NHTSA показали, что пикап Tesla получил высшие баллы безопасности при фронтальном и боковом ударе, а также четыре балла за опасность опрокидывания при маневрировании на свободной дороге. Как отмечается, пикап способен опрокинуться с вероятностью 12,4%.

Источник изображения: NHTSA

При фронтальном ударе, который имитировался наездом на несминаемое препятствие с полным перекрытием на скорости 56 км/ч, пикап получил 5 баллов за защиту водителя и 4 балла за защиту переднего пассажира. От удара такого типа сработали передние и боковые подушки, а вот коленные не должны были выстрелить, и так оно и произошло во время краш-теста.

Массивная тяговая батарея в прочном корпусе под днищем пикапа осталась нетронутой, что можно сказать и про тяговые электродвигатели с редукторами. Достаточно короткая зона деформации в передней части машины не повлекла каких-либо опасных для обитателей салона разрушений, хотя передние стойки с обеих сторон и оторвались от крыльев. Боковой удар как о сминаемый барьер на скорости 62 км/ч в район водительской двери, так и о неподвижный столб на скорости 32 км/ч пикап выдержал с честью, получив пять баллов по методике NHTSA. Последняя не учитывает аспекты безопасности пешеходов и прочих участников дорожного движения, поэтому до сих пор нет внятного ответа, насколько тяжёлый электромобиль с острыми гранями прочного кузова способен увеличивать риск серьёзных последствий при таких столкновениях.