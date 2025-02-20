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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Легендарный Джим Келлер призвал не распродавать Intel за бесценок
Компания способна достичь капитализации в $1 трлн, по его мнению.

Известный в определённых кругах американский инженер Джим Келлер (Jim Keller) приложил руку к созданию многих коммерчески успешных процессоров Intel, AMD, Apple и даже Tesla. Сейчас ветеран отрасли возглавляет стартап Tenstorrent, но это не мешает ему лестно отзываться об инженерном потенциале Intel — компании, работе в которой он посвятил некоторое время.

Источник изображения: Tenstorrent

Не желая оставаться в стороне от обсуждения стратегических альтернатив, которые сейчас стоят перед Intel, Джим Келлер выразил обеспокоенность слухами о возможном дроблении и продаже бизнеса. По его словам, при правильном обращении Intel может возродиться и достичь капитализации в $1 трлн, поэтому продавать её активы за бесценок сейчас было бы опрометчиво. По крайней мере, в прошлом, как напоминает Келлер, Intel создавала самые быстрые процессоры с передовыми технологиями производства. Если грамотная команда будет направлять Intel к «великой цели», то дела у компании обязательно наладятся. По подсказке одного из подписчиков, Келлер счёл приемлемым будущим для Intel выкуп её активов группой американских акционеров с последующим возрождением бизнеса.

#intel #джим келлер
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