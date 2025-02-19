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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Видеокарты GeForce RTX 50 лишатся поддержки 32-битного PhysX в старых играх
Но фанаты стерпят, а какие варианты?

Технология PhysX, давно интегрированная NVIDIA в свои графические решения, использовалась во многих поколениях игр. Однако проекты, разработанные исключительно для 32-битных систем и не получившие 64-битных обновлений, могут столкнуться с проблемами при работе с PhysX на новых видеокартах.

NVIDIA, как и большинство представителей индустрии, отказывается от 32-битных библиотек CUDA. Современные операционные системы, за редким исключением, являются 64-битными. Это означает, что 32-битная поддержка PhysX/CUDA, исключенная из последних драйверов для GeForce RTX 50, более не предоставляется.

В некоторых играх предусмотрен резервный вариант PhysX, работающий на CPU, но его производительность значительно уступает GPU-ускорению, особенно если не используется многоядерный процессор уровня Threadripper. Обновление до RTX 50 и установка новейших драйверов приведет к невозможности использования PhysX в таких играх. Отсутствие поддержки PhysX можно проверить с помощью утилиты GPU-Z.

Мануэль Гузман (специалист по тестированию ПО в NVIDIA) подтвердил, что прекращение поддержки PhysX связано с отказом от 32-битной CUDA. Видеокарты RTX 50 не будут поддерживать 32-битный PhysX из-за отсутствия соответствующих драйверов для архитектуры Blackwell. NVIDIA гарантирует 32-битную поддержку для серий RTX 40/30/20 и GTX 16/10/9.

#видеокарты #программное обеспечение #geforce rtx 50 #physx
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