Самое интересное начнётся вот-вот.

Февраль ознаменуется для поклонников AMD презентацией архитектуры RDNA4 (28 числа). Подробности, включая спецификации и данные о производительности, станут известны прессе и блогерам на закрытых брифингах, но пока находятся под эмбарго.

Не исключено, что AMD раскроет и ценовую политику, либо же эта информация станет достоянием общественности неофициально.

Март обещает быть не менее насыщенным. Так, 5 марта, одновременно со стартом продаж NVIDIA GeForce RTX 5070, ожидается публикация обзоров Radeon RX 9070. Обзоры конкурирующей RTX 5070 появятся днём ранее — 4 марта. Старт продаж RX 9070, по неподтвержденным данным, намечен на 6 марта.

В официальных документах, попавших в распоряжение СМИ, серия 9070 прямо не упоминается. Возможно, AMD анонсирует и другие видеокарты на базе RDNA4, в частности, Radeon RX 9060, которая уже фигурировала в новостях. Сам факт проведения отдельного мероприятия, посвященного новой архитектуре, говорит о серьезных планах компании.