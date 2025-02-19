И чтобы повысить их доступность, нужно сотрудничать на международном уровне.

По данным CnEVPost, председатель совета директоров и президент BYD Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu) в интервью телеканалу CCTV недавно заявил, что китайские электромобили и гибриды в своём техническом развитии опередили весь остальной мир на три или пять лет. Чтобы публика за пределами Китая смогла получить доступ к столь совершенным транспортным средствам, нужно придерживаться принципов открытости не только в сфере торговли, но и в инновациях, как отметил глава BYD.

Источник изображения: BYD

Китайские компании, по его словам, могли бы совместно с зарубежными партнёрами разрабатывать «хорошие продукты». Главным достоянием самой BYD руководитель считает коллектив из 110 000 инженеров. Всего же компания может похвастать наличием около 900 000 сотрудников, что позволяет ей по праву считаться крупнейшим китайским автопроизводителем. Свою историю она начинала в 1995 году с коллективом из 20 человек, и на автомобильном рынке присутствует с 2003 года, но теперь уже готова окончательно вытеснить Tesla с вершины рейтинга крупнейших производителей электромобилей в мире. В ноябре прошлого года BYD выпустила свой 10-миллионный автомобиль с тяговым электродвигателем. Машины исключительно с ДВС она перестала выпускать в 2022 году.