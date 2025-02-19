Очередная история о репутационной связи кулика и болота.

Все прошлые выходные крупные зарубежные издания наперебой рассказывали о заинтересованности властей США в привлечении тайваньской компании TSMC к решению технологических проблем корпорации Intel. Глава совета директоров последней даже якобы сам участвовал в соответствующих переговорах и чуть ли не является их инициатором. Примечательно, что на этом фоне один из специалистов Intel в сфере литографии на страницах одной известной социальной сети выразил протест по поводу реализации подобных «планов спасения».

Источник изображения: Intel

Как утверждает Tom’s Hardware, смелости сделать заявления такого содержания хватило у руководителя инженерной программы Джозефа Бонетти (Jospeh Bonetti). По его словам, у Intel всё в порядке с освоением передовой литографии, и выпускаемые по технологии 18A процессоры Panther Lake в виде инженерных образцов уже поставляются производителям ноутбуков. Массовые их поставки будут развёрнуты в этом же году, тогда как конкурирующий техпроцесс TSMC N2 будет внедрён лишь к концу года.

К слову, на момент подготовки материала к публикации исходные откровения инженера Intel со страниц известной социальной сети для профессионалов исчезли, и нам приходится руководствоваться изложением его точки зрения ресурсом Tom’s Hardware. Как считает Бонетти, компания Intel испытывает финансовые трудности из-за необходимости много денег вкладывать в строительство новых предприятий и освоение новых техпроцессов, а с инженерной точки зрения она опережает многих конкурентов. Передача предприятий Intel под управление TSMC была бы страшной ошибкой, как предупреждает представитель первой из компаний.