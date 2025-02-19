Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Инженер Intel заявил, что у компании всё в порядке с техпроцессами, а шефство TSMC не нужно
Очередная история о репутационной связи кулика и болота.

Все прошлые выходные крупные зарубежные издания наперебой рассказывали о заинтересованности властей США в привлечении тайваньской компании TSMC к решению технологических проблем корпорации Intel. Глава совета директоров последней даже якобы сам участвовал в соответствующих переговорах и чуть ли не является их инициатором. Примечательно, что на этом фоне один из специалистов Intel в сфере литографии на страницах одной известной социальной сети выразил протест по поводу реализации подобных «планов спасения».

Источник изображения: Intel

Как утверждает Tom’s Hardware, смелости сделать заявления такого содержания хватило у руководителя инженерной программы Джозефа Бонетти (Jospeh Bonetti). По его словам, у Intel всё в порядке с освоением передовой литографии, и выпускаемые по технологии 18A процессоры Panther Lake в виде инженерных образцов уже поставляются производителям ноутбуков. Массовые их поставки будут развёрнуты в этом же году, тогда как конкурирующий техпроцесс TSMC N2 будет внедрён лишь к концу года.

К слову, на момент подготовки материала к публикации исходные откровения инженера Intel со страниц известной социальной сети для профессионалов исчезли, и нам приходится руководствоваться изложением его точки зрения ресурсом Tom’s Hardware. Как считает Бонетти, компания Intel испытывает финансовые трудности из-за необходимости много денег вкладывать в строительство новых предприятий и освоение новых техпроцессов, а с инженерной точки зрения она опережает многих конкурентов. Передача предприятий Intel под управление TSMC была бы страшной ошибкой, как предупреждает представитель первой из компаний.

#intel #полупроводники #литографическое производство #tsmc #panther lake #intel 18a
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
19
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
8
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
15
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
43
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
9
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
16
Смартфон для мобильного гейминга в 2к25
2

Сейчас обсуждают

Куйбышев
12:20
"реалист"... Реальность такова, что ты вставляешь гейфорс 300500 себе в задний слот и уползаешь под шконку смотреть Слово Шешуна.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Виталий Бубликов
12:19
Неужели?
Politico: Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине на $6 млрд
Bernigan
12:18
На короче, выиграл чутка, 15% в игре с консолей на амд, и то вряд ли в том же самом месте была бы эта разница
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Георгий Давыдов
12:17
Предложу на эту тему свой комментарий, данную в форме юмора: И в юморе есть право на серьёзность. Но при этом надо понимать, что и юмор способствует опошлению истины и приобщению к лживости. Как ...
Орбан: Россия побеждает, будет очень сложно убедить русских остановить конфликт
unhurtable
12:15
Альтернативные это какие - флажок завернет в ленту и потребует помощи от людей с таким знаком?
Зеленский заявил, что США и Европа не поддерживают вступление Украины в НАТО
Кверт1919
12:14
По фото вижу дешевая термопаста по типу жвачки, плохо проводит тепло, сответственно видеочип будет раньше времени деградировать и возможно сломается до завершения гарантии
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
12:12
Не, я реалист, а ты тупой мракобес
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Сергей Гончар
12:11
Нормально поиграть в игру зависит от минимального fps, в игре, он должен быть не менее 25 кадров в секунду, по моему мнению, а почему-то многие ориентируются на средний и высокий fps в игре.
Видеокарта GeForce RTX 3050 6 GB успешно прошла проверку современными ААА-играми
Маэстро
12:11
да нет, это правда
Politico: Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине на $6 млрд
RXO
12:09
Super soc
В сети появились предположительные результаты тестирования APU Ryzen AI Max в 3DMark Time Spy
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем