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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Сингапура утверждают, что в реальности оседающая в стране продукция NVIDIA генерирует не более процента выручки компании
А оставшийся 21% формируется транзитными поставками.

После успеха китайской компании DeepSeek власти США в свойственной им манере заинтересовались происхождением тех ускорителей вычислений зарубежного производства, которыми стартап мог воспользоваться для обучения своей языковой модели в условиях санкций, направленных против Китая в целом. Тогда же выяснилось, что в третьем квартале текущего фискального года в Сингапуре формировались 22% всей выручки NVIDIA. Как отмечает Bloomberg, сингапурские чиновники сочли нужным пояснить, что регистрация выручки NVIDIA в этой стране не соответствует фактическим поставкам продукции этой марки в пропорциональном размере.

Источник изображения: Pixabay

По словам представителей Министерства торговли и промышленности Сингапура, основная часть поставляемых в страну ускорителей NVIDIA использовалась правительственными организациями и крупными компаниями, а экспортные ограничения США местные власти свято чтут и соблюдают. Фактически, не более 1% всей выручки NVIDIA генерируется реальными поставками ускорителей в Сингапур. Прочая часть суммы, регистрируемой в отчётности компании в данной локации, отображает транзитные поставки в другие страны. Просто в Сингапуре зарегистрировано много компаний, вовлечённых в подобную деятельность. В реальности продукция NVIDIA в основной своей части минует Сингапур.

#nvidia #сша #санкции #deepseek #сингапур
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