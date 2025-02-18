Это будет самый тонкий iPhone за всю историю Apple.

Компания Apple планирует представить новую линейку iPhone 17, которая претерпит значительные изменения по сравнению с непосредственным предшественником. Основное внимание уделено модели iPhone 17 Air, которая придёт на смену iPhone 17 Plus. В Сети появилось свежее видео, дающее представление о дизайне нового аппарата, который будет существенно отличаться от предыдущих моделей.

iPhone 17 Air получит такую же камеру, как и у моделей Pro, но только теперь её «впихнут» в ультратонкий корпус. Блогер Джон Проссер с YouTube-канала Front Page Tech опубликовал видео, где показаны рендеры и дизайн неанонсированной новинки. Проссер утверждает, что это будет самый тонкий iPhone за всю историю Apple. То есть, даже тоньше, чем iPhone 6 с толщиной 5,9 мм. Однако пока самым тонким устройством Apple остаётся 13-дюймовый OLED iPad Pro с толщиной 5,1 мм.

По словам Проссера, толщина iPhone 17 Air составит 5,5 мм, что немного больше, чем у OLED-моделей iPad Pro. Конкуренцию Apple составит Samsung, которая разрабатывает тонкую версию Galaxy S25, возможно, под предполагаемым названием Edge.