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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel готовит видеокарты поколения Celestial, которые будут производиться уже без помощи TSMC
Они точно будут лучше Battlemage благодаря «прокачанной» архитектуре Xe3P.

Intel планирует представить в ближайшем времени видеокарты семейства Celestial на базе архитектуры Xe3P. Производство свежих моделей возможно, будет осуществляться на собственных фабриках IFS.

Ожидается, что новые графические процессоры Celestial от Intel превзойдут по быстродействию предыдущие модели Battlemage благодаря улучшенной архитектуре Xe3P. Компания намерена наладить быстрый выпуск нового поколения GPU, несмотря на успешный запуск Battlemage, который получил положительные отзывы благодаря доступности модели B580.

Новая серия Celestial, по информации инсайдера OneRaichu, обещает порадовать улучшенной производительностью благодаря архитектуре Xe3P, которая создаётся силами Intel. Ранее упоминание архитектуры Xe3P появилось на странице LinkedIn одного из инженеров Intel.

Также утверждается, что Intel отказывается от использования TSMC для производства своих дискретных графических процессоров и намерена использовать собственные полупроводники. Как это повлияет на конкурентоспособность компании на рынке GPU — вопрос открытый.

Процесс разработки и поддержки дискретных GPU Xe3 уже был замечен инсайдерами ещё несколько месяцев назад. Однако детали о конкретных моделях пока неизвестны, за исключением одного SKU с 128 ЕС или 16 ядрами Xe3, что косвенно подтверждает его принадлежность к бюджетному сегменту.

Пока неизвестно, когда точно выйдут новые графические процессоры Celestial, но компания планирует предоставить обновленную информацию в ближайшие месяцы. Ожидается, что они будут выпущены к концу года или в первом квартале 2026 года, учитывая планы на Panther Lake во второй половине 2025 года.

#intel #видеокарты #celestial
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