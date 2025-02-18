А ещё тут есть испарительная камера и быстрая зарядка на 80 Вт.

Компания Realme представила серию смартфонов P3, включая модели P3 Pro и P3x. Модель P3 Pro является продолжением прошлогоднего P2 Pro и выделяется уникальным четырёхгранным экраном, мощной батареей на 6000 мАч с быстрой зарядкой и процессором Snapdragon 7-й серии.

Новинка оснащена 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1500 нит и ШИМ-диммингом на 3840 Гц. Прочный корпус смартфона имеет рейтинг защиты IP68/69, а версия Nebula Glow меняет цвет в темноте. Процессор Snapdragon 7s Gen 3 обеспечивает высокую производительность, а оперативная память LPDDR4x и накопитель UFS 3.1 дополняют конфигурацию.

Батарея ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Устройство также оснащено системой охлаждения Aerospace VC Cooling с испарительной камерой. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей, а основная на задней панели оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony iMX896 с поддержкой OIS и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Ещё тут есть встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, двойные динамики и программная оболочка Realme UI 6 на базе Android 15.

Смартфон доступен в Индии по цене 23 999 рупий ($290), 24 999 рупий ($300) и 26 999 рупий ($325) за варианты 8GB+128GB, 8GB+256GB и 12GB+256GB соответственно.