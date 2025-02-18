Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Realme представила смартфон P3 Pro с четырёхгранным дисплеем 120 Гц и батареей на 6000 мАч
А ещё тут есть испарительная камера и быстрая зарядка на 80 Вт.

Компания Realme представила серию смартфонов P3, включая модели P3 Pro и P3x. Модель P3 Pro является продолжением прошлогоднего P2 Pro и выделяется уникальным четырёхгранным экраном, мощной батареей на 6000 мАч с быстрой зарядкой и процессором Snapdragon 7-й серии.

Новинка оснащена 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1500 нит и ШИМ-диммингом на 3840 Гц. Прочный корпус смартфона имеет рейтинг защиты IP68/69, а версия Nebula Glow меняет цвет в темноте. Процессор Snapdragon 7s Gen 3 обеспечивает высокую производительность, а оперативная память LPDDR4x и накопитель UFS 3.1 дополняют конфигурацию.

Батарея ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Устройство также оснащено системой охлаждения Aerospace VC Cooling с испарительной камерой. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей, а основная на задней панели оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony iMX896 с поддержкой OIS и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Ещё тут есть встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, двойные динамики и программная оболочка Realme UI 6 на базе Android 15.

Смартфон доступен в Индии по цене 23 999 рупий ($290), 24 999 рупий ($300) и 26 999 рупий ($325) за варианты 8GB+128GB, 8GB+256GB и 12GB+256GB соответственно.

#смартфоны #realme #realme p3 pro
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
25
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
12
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
36
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
617
Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
2
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
8
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
37
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
+

Сейчас обсуждают

Маэстро
13:08
пока спасать не будем, пусть Шешан его помучает
Последнее обновление Windows 11 приводит к сбою встроенного приложения «Проводник»
Dante1980
13:05
Чтобы в игры играть, надо научится думать своей головой. Только за прошлый код только в Steam вышло 19к тайтлов.
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
Dante1980
13:03
Это не я... вторая половина под комментариями
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
Nvidia&Intel Hater
13:01
шешан похоже китяя в подвале держит
Последнее обновление Windows 11 приводит к сбою встроенного приложения «Проводник»
DiLouk
13:00
Так ведь и сейчас, когда говорят что 5090 или 4090 что-то не тянет, это всегда в разрешении 4К и с максимальными настройками трассировки пути лучей. Мягко говоря притянуто за уши, точно также как сгла...
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
Obscury
12:58
У тебя неправильно триггер сработал, ботяра. Я про 3 дня ничего не писал. Да, да, в Киеве, столицы конечно нету подземных полостей, его же СССР не готовил, как форпост при войне с западом, в том числе...
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
Alex PAW
12:57
так они его и получат, но есть нюанс! %)
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина заслуживает «мир через силу»
Маэстро
12:56
на какой надо, думаешь ссылку дадим что бы ты его удалил? а вот фиг тебе, ходи мучайся
Последнее обновление Windows 11 приводит к сбою встроенного приложения «Проводник»
Obscury
12:54
Активная пассивная. Отмазки галимые. Факты вещь упрямая. Ни одного областного центра за три года. Но мегаполис бы конечно взяли быстро))). И ты перепутал, не полмиллиона положили, а примерно миллиард ...
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
Маэстро
12:53
а он что, тебе изменил? с кем?
Последнее обновление Windows 11 приводит к сбою встроенного приложения «Проводник»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем