Это выгодно и географически, и политически.

Одной географической диверсификации предприятий по обработке кремниевых пластин с целью создания кристаллов полупроводниковых компонентов самой по себе недостаточно для обеспечения устойчивого функционирования мировых цепочек поставок. Предприятия смежного профиля должны появляться со соседству, исключая длительные этапы последующей обработки из-за необходимости направлять те же чипы для упаковки в корпус в другие страны. Тайваньская компания ASE Technology, как отмечает Nikkei Asian Review, передовые предприятия сосредоточила на родном острове, но уже готова создать крупнейшую за его пределами производственную площадку в Малайзии.

Источник изображения: ASE Technology

В ближайшие годы, по словам представителей ASE Technology, штат компании в Малайзии будет удвоен до почти 6000 человек, а производственные площади более чем утроены до 316 тыс. кв.м. Предприятие по упаковке чипов у ASE в Малайзии есть с 1991 года, но если до сих пор оно специализировалось на решения для автомобильной промышленности и силовой электронике, то в дальнейшем упор при расширении сфер деятельности будет делаться на робототехнику и искусственный интеллект.

Как отмечает глава ASE Technology Тэнь У (Tien Wu), спрос на чипы для смартфонов и автомобилей, а также ПК, достаточно стабилен и предсказуем, а сферы робототехники и искусственного интеллекта таят в себе заметный потенциал роста. В Малайзии компанию привлекают географическое положение и относительный политический нейтралитет. Она расположена между Тайванем и Индией, последняя из стран со временем должна стать серьёзным рынком сбыта для электронных компонентов.

Рынок услуг по упаковке чипов в 2019 году измерялся $32 млрд, но в прошлом вырос до $60 млрд, а к концу десятилетия его обороты вырастут ещё в полтора раза до $90 млрд. Услуги по упаковке чипов с использованием самых передовых методов принесли ASE в прошлом году $600 млн, но по итогам текущего сумма может увеличиться до $1,6 млрд. За пределами Тайваня предприятия ASE расположены в Южной Корее, на Филиппинах, в Японии и Сингапуре, а также Малайзии. Компания рассматривает возможность строительства предприятия в Мексике, но в свете таможенной политики США при Трампе целесообразность такого шага может оказаться под сомнением.