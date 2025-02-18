По крайней мере, по количеству базовых баллов.

Российские оверклокеры и их товарищи из других стран, выступающих за команду Team Russia на HWBot, если верить сухим цифрам статистики, в этом году уже успели набрать 30323,7 баллов, продемонстрировав наиболее высокую активность в командном зачёте. Сделано это было силами 24 энтузиастов, формирующих команду Team Russia. Прочие критерии сортировки, безусловно, способны отодвинуть представителей Team Russia на более низкие позиции, но подобная активность всё равно заслуживает уважения.

Источник изображения: HWBot

Один из активистов с псевдонимом Traktor не только делал серьёзный вклад в общее дело, но и отличился в личном зачёте. Например, в модельной категории GeForce RX 670 он занял примерно 15% первых позиций, не используя для охлаждения компонентов жидкий азот, в отличие от конкурентов. В распоряжении Алексея есть чиллер, который он в основном использует для охлаждения центрального процессора, а видеокарты нередко являются заёмными, а потому не подвергаются модификациям с точки зрения устройства системы охлаждения.